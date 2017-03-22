Авиасообщение между Чегдомыном и Хабаровском планируется открыть во второй половине 2017 года

В Хабаровске состоялось совещание управляющего совета («проектного комитета») по реализации комплексного проекта развития городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». Особый подход к этому населенному пункту вызван тем, что это он является моногородом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Чегдомыне предстоит решить несколько задач: приведение в порядок объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды и обустройство центральных общественных мест, повышение транспортной доступности.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор Калашников, сами жители Чегдомына и близлежащих поселков, входящих в его агломерацию, должны быть интегрированы в процесс формирования комфортной городской среды. Для этого можно использовать различные подходы, например, взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими организациями или вести диалог на общегородских собраниях.

Глава Верхнебуреинского района Петр Титков сообщил, что совместно с АО «Ургалуголь» ведутся работы по реконструкции лагеря для детского отдыха в летнее время. Кроме того, предстоит решить другую задачу в сфере образования: обустроить помещения для практических занятий для учащихся Чегдомынского горно-технологического техникума.

Заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Иван Кондуб сообщил, что до конца 2018 года будет реконструирован участок автомобильной дороги Чегдомын – Новый Ургал, протяженностью 30 километров. На эти цели потребуется порядка 100 млн. рублей. Также он сообщил, что в III квартале текущего года планируется открыть регулярное авиационное сообщение между краевой столицей и Чегдомыном. Согласно предварительным расчетам, стоимость билета составит порядка 5 тыс. рублей в одном направлении.

Кроме того, в Чегдомыне предусмотрена реконструкция сферы ЖКХ и благоустройство дворов. Администрацией поселка в краевое министерство ЖКХ поданы заявки на ремонт шести дворовых площадок. Кроме того, до конца 2017 года планируется вывести из эксплуатации котельную 29 квартала, т.к. она не соответствует экологическим требованиям. В качестве альтернативы будут реконструированы две других котельные, модернизированы 1,9 км теплотрасс. Это позволит минимизировать тепловые потери и обеспечит экономию топлива.