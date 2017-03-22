В Хабаровске наградили лучших работников отрасли культура

В Правительстве края по случаю профессионального праздника прошел торжественный прием работников культуры. От имени Губернатора руководителей краевых и муниципальных учреждений, представителей творческой интеллигенции и работников отрасли поздравил заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В этом зале собрались лучшие представители творческих профессий. Создавая художественные образцы высокой нравственности и гражданственности, вы формируете сознание новых поколений. Ваши достижения в области театрального искусства, народного творчества, музейного, библиотечного дела, образования детей – это достояние Хабаровского края, которым гордимся мы и будут гордиться потомки», — сказал Александр Федосов.

В этом году почетное звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края» присвоено трем представителям отрасли. Его удостоились музыкант, исполнитель авторских песен Александр Ковалев, директор Централизованной системы библиотек Хабаровска Людмила Лементович, директор Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Анна Якунина. Еще троим представителям отрасли Александр Федосов вручил памятный знак «За особые заслуги в области культуры».

Также в рамках приема были названы лауреаты премии Губернатора в области театрального искусства. За «Лучшую режиссерскую работу года» награду получил художественный руководитель Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Константин Кучикин, в номинации «Надежда сцены» отмечена артистка Драматического театра Комсомольска-на-Амуре Эмилия Енина, в номинации «Эксперимент» режиссер-постановщик Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Михаил Тычинин за спектакль «Хармс. Елизавета Бам». Номинация «Художник года» досталась художнику Хабаровского театра юного зрителя и Хабаровского театра кукол Наталье Павлишиной за работу в спектакле «Колобок». Лучшим художником по костюмам стала сотрудница Хабаровского краевого музыкального театра Наталья Сыздыкова. В номинации «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» награду получил артист Драматического театра Комсомольска-на-Амуре Виктор Пушкин. Лучшую мужскую роль года сыграл артист камерного театра «Триада» Вадим Гончаров, лучшую женскую – артистка Хабаровского краевого театра драмы Людмила Романенко.