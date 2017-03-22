52 тонны битума выльют на хабаровские дороги ради спасения асфальтового покрытия. Сегодня на магистралях дальневосточной столицы трудится около десятка дорожных бригад хабаровских МУПов — «Дорремстрой» и «Дорожник». Необычайно ласковый март позволил приступить к работам на неделю раньше обычных сроков. В текущих маршрутных листах бригад – Восточное шоссе, проспект 60-летия Октября, улицы Воронежская, Павла Морозова, 65-летия Победы, Волочаевская, Тихоокеанская – полностью очистившиеся от снега и успевшие подсохнуть. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

О том, как идут дорожно-ремонтные дела, рассказал главный инженер хабаровского МУП «Доррместрой» Константин Андриенко. Он сообщил, что сейчас рабочие вручную очищают трещины от асфальтовой крошки, мусора и песка, заливают их горячим битумом, чтобы вода не смогла просочиться в поврежденное асфальтовое полотно, ведь, превратившись за ночь в лед из-за резкого перепада температур, она усугубит растрескивание, «разорвет» асфальт и наутро сделает из небольшой трещины изрядную рытвину. В тех местах, где это уже случилось, дорожники латают ямы и выбоины холодным асфальтом.

По словам дорожных дел мастеров, битум – эффективный материал для проведения такого «ювелирного» ремонта: залитый в трещину, он застывает уже через 5 минут и делает ее герметичной. Как показывает практика, за день каждая из бригад расходует тонну, а иногда и более, битума. Для проведения этих работ из городского бюджета выделено 3 миллиона рублей. Неплохо зарекомендовал себя и холодный асфальт. В марте им отреставрируют поврежденные участки трех десятков улиц и переулков краевого центра – порядка 1100 квадратных метров.

На данные цели предусмотрено 5 миллионов рублей. Как рассказала начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Ирина Коваленко, дорожный ремонт с использованием этого материала стартовал с 6 марта и уже практически завершен на улицах Ленина, Волочаевской, Комсомольской, Ленинградской, Калинина, Запарина, Гайдара, в переулках Облачном и Арсеньева, на проспекте 60-летия Октября. Уже скоро, когда хабаровский воздух начнет прогреваться до +5 градусов, с трещинами перестанут разбираться вручную. На помощь дорожным рабочим выйдут специальные комплексы «Роско», которые будут «лечить» асфальтовые «раны» битумом и гранодиоритом.

А при достижении среднесуточной температуры предела в +10оС начнется ямочный ремонт проезжей части улиц горячей асфальто-бетонной смесью. Этим способом предстоит пройти более 140 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Стоимость работ составит 137 миллионов рублей. «Дополнительно, в целях обеспечения безопасности движения, в каждом районе города планируется создать бригады, которые по итогам ежедневного мониторинга дорог будут устранять небольшие дефекты их покрытия. Для этого городом заложен резерв в 25 миллионов рублей», — отметила Ирина Коваленко.