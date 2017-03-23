Активность жителей ускорит работы по ликвидации стихийных свалок – организация «ЖКХ-контроль»

Накануне, центр общественной организации «ЖКХ-контроль» совместно с общероссийским народным фронтом выявили в Хабаровске стихийную свалку — 50 кубометров отходов, которые не убирались больше недели. Как отметил представитель «ЖКХ-контроль» Михаил Шереметьев, виновата в этом управляющая организация. Однако, по его мнению, активность жителей ускорит работы по ликвидации этой мусорки.

Во дворе дома № 13в по Амурскому бульвару зловонная помойка четыре метра в длину и семь в ширину. Итого 50 кубометров отходов, которые управляющая организация не вывозит неделями с территории мусорной площадки. Как рассказывают местные жители, из-за этой стихийной свалки около их дома развелись огромные крысы.

— Управляющая компания по несколько месяцев не вывозит мусор. Запах просто кошмарный, а когда тепло крысы бегают по двору, уже боимся детей своих выпускать на прогулку. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию, управление лицензирования и прокуратуру, везде только отписки, — пожаловалась местная жительница Татьяна Яковлева.

Сотрудники «ЖКХ-контроль» совместно с ОНФ замерили не только параметры свалки, но и провели радиодозометрический анализ, который позволяет выявить опасные радиоактивные отходы.

— Как правило, в таких свалках находится целый комплекс вредных химических элементов. Даже обычная батарейка загрязняет десять квадратных метров почвы. Именно поэтому необходимо проводить радиодозометрический анализ, — подчеркнул Михаил Шереметьев.

Представитель «ЖКХ-контроль» Михаил Шереметьев считает, что в организации стихийной свалки виновата только управляющая компания. Однако, именно активность жителей ускорит работы по ликвидации этой мусорки.

— Управляющая компания тяжело идет на контакт как с нами, так и с представителями власти, прокуратурой. Поэтому в данном случае, жители также должны проявить активную позицию для устранения этих проблем. Гражданское участие жителей повысит эффективность работ по ликвидации свалок, — подчеркнул Михаил Шереметьев.

В том, что ответственность за уборку мусора на этой территории несет управляющая организация убежден и депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких. Он считает, что необходимо усиливать меры по привлечению к ответственности данной организации и должностных лиц.

— Управляющая компания не справляется со своими обязанностями. На таком жилищном фонде, как правило, затраты выше, чем собираемость. Но никто не снимает с такой организации ответственность за санитарное состояние и аварийное обслуживание. Случай с данной организацией уже не первый. Поэтому необходимо усиливать меры по привлечению к ответственности данной организации и должностных лиц. Действия подобных организаций влияют, в целом на отношение граждан к управляющим организациям, — считает Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.

По словам начальника отдела ЖКХ комитета по управлению Кировским районом Антона Пяткова, убирать эту свалку должны управляющая организация «Дом сервис», которая занимается управлением домов в этом районе. Однако, у фирмы уже дебиторская задолженность 12 миллионов рублей за различные нарушения в жилищном законодательстве.

Отметим, «ЖКХ-контроль» выступила инициатором проекта по установке контейнеров раздельного сбора в нескольких районах города. Проект направлен на то, чтобы выяснить меньше ли будут платить жители МКД за вывоз мусора и ликвидируются ли, таким образом, стихийные свалки.