В Хабаровске чествовали работников культуры накануне их профессио-нального праздника

В Хабаровске чествовали работников культуры накануне их профессионального праздника. Торжественная церемония состоялась в Городском дворце культуры. В рамках торжества было вручено 37 заслуженных наград. Передовики культурного фронта стали обладателями почетных грамот, благодарностей, денежных премий, которые могут быть направлены на развитие материально-технической базы учреждения, в котором они работают. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Звезды» нашлись в библиотеках, домах культуры, музыкальных и художественных школах. «Я желаю вам достижений, чтобы все ваши способности, креативные идеи всегда находили поддержку, реализовывались. Вы – культурная основа городского сообщества. Вы даете самое лучшее и самое светлое подрастающему поколению. Успехов вам и вдохновения!», — обратилась к награжденным начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.

После торжественной церемонии награждения в Городском дворце культуры состоялся грандиозный концерт. В нем приняли участие 300 музыкантов, танцоров, певцов. Это коллективы хабаровских учреждений культуры, артисты Хабаровской краевой филармонии, музыканты Дальневосточного симфонического оркестра, коллектив военного духового оркестра, фольклорные и хореографические ансамбли.

«Вишенкой на торте» стало совместное выступление группы «Апрель» и детского хора. Впервые в концерте в качестве полноправных артистов выступили воспитанники хабаровских учреждений культуры. «Сегодняшний концерт, его участники могут смело украсить любую сцену нашей страны.

В этот день в первую очередь я благодарю старшее поколение – работников отрасли. Вы работаете на благо культуры в нашем городе, а дети, которые сегодня выступают на концерте – это наше завтра. И это завтра – красивое. Спасибо вам за то, что вы делаете», — обратился к собравшимся мэр города Александр Соколов. Сегодня в Хабаровске действует 96 учреждений культуры, в том числе 22 муниципальных. В них трудятся более 650 человек.

Шесть муниципальных домов и центров культуры ежегодно проводят около двух тысяч культурно-массовых мероприятий в микрорайонах, организуют работу 88 кружков, студий для детей и взрослых. Учреждения дополнительного образования Хабаровска – лучшие в крае. В 2016 году четыре проекта учреждений культуры Хабаровска стали победителями IX Международного смотра-конкурса городских практик среди столиц и городов – региональных центров государств – участников СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». А город Хабаровск победил в краевом конкурсе по развитию мероприятий туристической (событийной) направленности в рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае.