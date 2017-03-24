Четырех будущих первоклассников с фиктивными прописками уже готовят к отчислению из хабаровских школ. Еще четверо – кандидаты на «вылет». В феврале текущего года в Хабаровске прошла первая волна записи малышей в первые классы. Около 4,5 тысячи мальчишек и девчонок были внесены в списки потенциальных первоклашек, причем более 600 из этих ребят – по временной прописке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В связи с этим в дальневосточной столице сейчас идут проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников по адресам временной прописки, инициированные миграционными и правоохранительными органами по обращениям руководителей школ, лицеев и гимназий краевого центра.

В общей сложности в миграционную службу направлено 193 таких заявления на проведение проверок, в правоохранительные органы – 63. Уже есть неутешительные результаты. Об этом рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен. «В школы №№ 3 и 80 города Хабаровска уже поступили ответы от миграционной службы. Из восьми детей, прописка которых вызвала сомнения у руководства школ, четверо не только не проживают по указанному адресу, но даже никогда не были там временно зарегистрированы в законном порядке.

В реальности дети официально прописаны и проживают по совершенно другим адресам. Это говорит о том, что сами документы о прописке, представленные родителями при записи ребенка в образовательные учреждения, являются откровенно подложными. Такого развития событий мы, честно говоря, даже не ожидали. Еще четверо детей имеют настоящую временную регистрацию по указанным в бумагах адресам, но достоверность их проживания по ним вызывает серьезные сомнения.

Сейчас сотрудники полиции проверяют, действительно ли эти дети живут там. В обоих случаях – при выявлении факта записи ребенка в первый класс школы по подложным документам или по фиктивной прописке – эти дети будут отчислены из образовательных учреждений, а действиям их родителей дадут оценку правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством», — сказала Ольга Тен и уточнила, что отчисление произойдет в соответствии с пп.2 п.2 статьи 61 закона «Об образовании я РФ», согласно которому учащийся может быть отчислен из школы в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление.

Такое решение будет подкреплено и статьей 5 закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», которая гласит, что в случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина РФ в жилом помещении он будет снят с регистрационного учета. В случае выявления детей с фиктивной регистрацией и их отчисления из школы освободившиеся места в ходе очередных дней записи смогут занять дети, действительно проживающие в районе, к которому относится учебное заведение. Напомним также, что недавно в России была введена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан по месту жительства или пребывания.

Закон гласит, что фиктивной считается регистрация гражданина на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в жилом помещении без намерения проживать в нем, либо регистрация без намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение для проживания. Статьей 322.2 УК РФ за совершение такого преступления предусмотрены разные формы наказания – от штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

По словам Ольги Тен, некоторые родители, узнав обо всей тяжести ответственности и серьезности последствий, к которым могут привести все вышеописанные действия, поспешили забрать документы на своих детей из нескольких городских школ, чтобы оформить малышей на учебу в законном порядке без каких-либо нарушений. «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в Хабаровске абсолютно все школы дают ребятам хорошее, качественное образование, и места в них хватит всем: в этом году мы дополнительно открыли 40 первых классов, ведь за парты сядет гораздо больше первоклассников, чем в прошлом году. В Страну знаний отправятся около 7,5 тысячи маленьких хабаровчан», — резюмировала Ольга Тен. Но пока еще не стало время прозвенеть школьному звонку, проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников по адресам временной прописки будут продолжаться.