Общественный транспорт Хабаровска справляется с пассажиропотоком даже в часы «пиковых» нагрузок. Об этом рассказали в городском управлении транспорта. Специалисты ведомства проводят ежедневные проверки загруженности автобусов. По нормативам в таком городе, как Хабаровск, количество транспорта на городских маршрутах должно составлять не менее одного автобуса на тысячу жителей. На шестьдесят четыре городских маршрута ежедневно в будние дни выходят 695 автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Учитывая, что население Хабаровска составляет около 616 тысяч человек, это более чем достаточно. «Оценка выставляется по пятибалльной системе, где «1»-это заняты не все сидячие места, а оценка «5» — когда в автобус зайти уже невозможно. Это делается для того, чтобы в последующем провести анализ и, возможно, изменить интервал движения транспортных средств, количество машин на маршруте или категорию транспортного средства, как это было сделано по многим другим остановочным пунктам», — рассказал заместитель начальника отдела управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпочев.

Даже в «пиковое» время автобусы работают с загрузкой 3-4 балла, т.е. пассажирский транспорт, справляется с пассажиропотоком, говорят в управлении транспорта. Например, на остановке «Ул. Запарина» для посадки и высадки пассажиров останавливаются маршруты: №№ 34, 73, 71, 83. Всего 59 автобусов. Интервал движения 2-3 минуты. Среднее же время ожидания автобуса в Хабаровске составляет 3 — 5 минут. По результатам проверок был изменен класс транспортного средства на маршруте №26 на автобусы большей вместимости; решен вопрос о продлении маршрута №71 до района Осиповки. С 10 января изменен маршрут №89, который проходит по улице имени Лейтенанта Орлова, а с 20 марта начал работу новый маршрут — №70, связывающий район Волочаевского городка (ул. Подгаева, ул. Местная) с Энергомашем, автовокзалом и улицей Большой – крупными пересадочными пунктами. Жители города Хабаровска, недовольные качеством обслуживания, могут обращаться в управление транспорта. Для этого работают телефоны: 32 71 58, 30 28 88, 32 85 02, 32 96 22.