Администрация Хабаровска продолжает шефскую работу с экипажем ПСКР «Хабаровск». Такое сотрудничество с личным составом пограничного сторожевого корабля действует с 2003 года, а в прошлом году был утвержден план работы на 2016-2018 годы. Взаимодействие имеет большое значение для работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи: для ребят, занимающихся в различных клубах и объединениях патриотической направленности, экипаж организует экскурсии на корабль. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Регулярно члены экипажа встречаются со школьниками и ветеранами, участвуют в городских мероприятиях. В шефской работе задействовано несколько подразделений администрации города. Так, в апреле 2017 года управление здравоохранения организует встречу экипажа ПСКР «Хабаровск» со специалистами центра здоровья Клинико-диагностического центра.

В мае намечено поздравить пограничников с Днем города, а для их семей провести выездные концертно-развлекательные программы. За эти мероприятия отвечают управление по делам молодежи и социальным вопросам, комитеты по управлению Индустриальным и Краснофлотским районами. В июне запланирована экскурсия членов экипажа в музей истории города, в октябре учащиеся хабаровских школ посетят корабль, в декабре пройдут спортивные соревнования с участием экипажа. Представители мэрии Хабаровска, как обычно, побывают на корабле в августе, чтобы поздравить личный состав с Днем корабля. Планируется посетить подшефных в ноябре и декабре – к годовщине со дня образования Центрального района и перед Новым годом.