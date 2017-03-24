Краевые спасатели готовы к встрече весеннего паводка

Сегодня в Правительстве края прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его участники обсудили подготовку к пропуску весенних паводковых вод. Совещание с главами муниципалитетов, организованное в режиме видеоконференции, провел заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По прогнозам специалистов Хабаровского гидрометцентра, вскрытие рек в этом году произойдет раньше обычных сроков. Во многих частях региона установились плюсовые температуры, что вызвало активное таяние снега. В итоге на юге края реки очистятся ото льда уже в первой декаде апреля. Сразу за ними вскроется Амур у Хабаровска. Но паводки, как пояснили гидрологи, должны пройти спокойно, так как больших запасов снега этой зимой не было.

Наибольшую опасность в апреле будут представлять малые реки, за которыми в настоящее время нет постоянного наблюдения. Ледовые заторы могут возникнуть на участках реки Хор вблизи поселка Среднехорский и села Гвасюги района имени Лазо, на реке Тумнин у поселка Тумнин Ванинского района, в нижнем течении Амура, а также на реке Уда в окрестностях сел Удское и Алгазея Тугуро-Чумиканского района.

Для борьбы с паводками в регионе сформирована группировка территориальной подсистемы РСЧС. В ее составе 444 формирования общей численностью свыше 5,8 тысяч человек, в том числе пять поисково-спасательных отрядов. В распоряжении группировки 1282 единицы техники. В критический момент эти силы смогут оказать жителям необходимую помощь.

Ознакомившись с ситуацией, руководитель комиссии Анатолий Литвинчук поручил главам муниципальных образований еще раз перепроверить готовность на местах. У каждого района есть собственный план по предотвращению ЧС в период паводков, в котором указаны все мероприятия.

«Нужно организовать постоянный мониторинг ситуации на опасных участках. Возьмите под контроль все низкие места, мосты, а также дамбы. При возникновении угрозы, люди должны знать, куда обращаться за помощью и как правильно себя вести, чтобы не пострадать. Это отдельный вопрос, который тоже должен быть обязательно решен -соберите сходы и обязательно проинформируйте жителей», — распорядился Анатолий Литвинчук.

Напомним, что в Хабаровском крае риску затопления подвержены территории 157 населенных пунктов края с населением около 80 тыс. человек. Также паводки могут нанести урон хозяйственным объектам и сельхозугодиям на площади свыше 40 тыс. гектаров.