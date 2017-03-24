В Хабаровск с ответным визитом прибыла делегация из Индии

Сегодня в Хабаровске работает делегация индийской компании «SRAM&MRAM». Бизнесмены прибыли оценить инвестиционные возможности дальневосточных регионов. Взаимный интерес появился после недавнего визита российской делегации под руководством вице-премьера Юрия Трутнева в Индию. Тогда дальневосточные губернаторы, в том числе и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт пригласили индийских бизнесменов посетить российские регионы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Правительстве края состоялась встреча с участием первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василия Шихалёва и президента «SRAM & MRAM» Сайлеша Лаху Хиранандани. Гостям из Индии рассказали об инвестиционном потенциале региона, преференциальных режимах для бизнеса, а также перспективных для сотрудничества отраслях – добыче природных ресурсов, транспорте, лесопереработке, девелопменте и сельском хозяйстве.

«Сегодня сотрудничество с Индией у нас развивается главным образом в сфере поставок оборудования, торговли. Конечно же, мы хотим пойти дальше и начать работать в рамках инвестиционных проектов. В Хабаровском крае успешно работают иностранные инвесторы, в том числе и в рамках новых льготных режимов – таких как территории опережающего социально-экономического развития», — отметил Василий Шихалёв.

Сайлеша Хиранандани отметил, что «SRAM&MRAM» работает по всему миру в разных отраслях. В то же время, пока крупных контактов с российскими регионами у компании не было.

«Мы настроены очень активно сотрудничать с Хабаровским краем. Нас интересуют проекты в сфере природных ресурсов, добычи и переработки рыбы. Мы постараемся начать как можно быстрее и планируем приступить к конкретным проектам уже через несколько месяцев. В международной практике нашей компании вложения на первом этапе начинаются от 5 до 10 млн долларов, более точную сумму можно будет назвать позднее», — отметил глава «SRAM&MRAM».

«SRAM&MRAM Ltd» является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции из Камбоджи и Индии. Также компания работает в сфере добычи полезных ископаемых, нефтехимии, строительства, информационных технологий. Филиалы компании в 12 странах мира.