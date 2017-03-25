Дальнобойщики добились от правительства понимания

По итогам состоявшейся недавно встречи с представителями отрасли автогрузоперевозок правительство решило продлить льготный режим работы системы «Платон». Если говорить о конкретных цифрах, то вместо запланированного в апреле этого года двукратного повышения тарифа – с 1,53 до 3,06 рублей за километр проезда – оплата повысится всего на четверть – до 1,91 рубля.

Но владельцы грузового автотранспорта хотят видеть, как работают эти деньги, уточняет «МК». Правительство должно разработать механизм, позволяющий отслеживать, какие дороги ремонтируются на деньги «Платона» в первую очередь, кто и насколько качественно проводит ремонт. Об этом на встрече с членами правительства говорили президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин и лидер движения автомобилистов «12 тонн» Сергей Сапронов.

Также добросовестные автовладельцы, исправно платящие за пользование федеральными автотрассами, хотят иметь преимущество перед теми, кто уклоняется от оплаты. Это будет возможно только при условии кардинального повышения размеров штрафов за нарушения – не меньше, чем в 10 раз. Такое требование стало неожиданным для вице-премьера Аркадия Дворковича, который признался, что правительство, работающее над соответствующим законопроектом, предусмотрело гораздо меньшие цифры.