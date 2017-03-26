Антикоррупционный митинг прошел в Хабаровске. Митинги против коррупции под общим названием «Он нам не Димон» пройдут сегодня более чем в восьми десятках городов России и за ее пределами. Люди требуют реакции властей на расследование Фонда борьбы с коррупцией.

Эта запись была опубликована 26.03.2017в 17:44. В рубриках: Сводка.