Дата | 26.03.2017 В рубриках: Сводка
Антикоррупционный митинг прошел в Хабаровске. Митинги против коррупции под общим названием «Он нам не Димон» пройдут сегодня более чем в восьми десятках городов России и за ее пределами. Люди требуют реакции властей на расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Эта запись была опубликована 26.03.2017в 17:44. В рубриках: Сводка.
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