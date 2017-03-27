VII международный музыкальный фестиваль в Хабаровске

Седьмой Международный музыкальный фестиваль в Хабаровске под артистическим руководством выдающегося музыканта Юрия Башмета пройдет с 7 по 14 апреля.

За семь лет своего существования фестиваль в Хабаровске стал одним из самых ожидаемых культурных событий весны, проходящих на Дальнем Востоке. Уже первый фестиваль, который прошёл в 2011 году и состоял всего из трёх концертов (с 5 по 7 апреля), сразу вызвал огромный интерес у публики, и было принято решение сделать его ежегодным.

Со временем фестиваль заметно расширился: увеличилась не только его продолжительность, но также расширилась его география.

Уже по традиции, концерты фестиваля пройдут не только в самом Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре.

Среди участников Седьмого фестиваля – как молодые музыканты, так и уже любимые публикой музыканты международного уровня: пианисты Ксения Башмет и Иван Рудин, уникальный исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев, солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано) и Большого театра Юлия Шкредова (меццо-сопрано), а также один из самых известных исполнителей на исторических духовых инструментах Аркадий Шилклопер.

Традиционный участник фестиваля – обладатель премии Grammy, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», под руководством маэстро Юрия Башмета, который примет участие в концертах фестиваля, как в качестве дирижера, так и в качестве солиста. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» в этом году отмечает свое 25-летие, и первый концерт в рамках Юбилейного турне по Дальнему Востоку состоится как раз в рамках Хабаровского фестиваля.

Особо стоит отметить, что на гала-концерте закрытия (14 апреля) Маэстро исполнит российскую премьеру Прелюдии и Ламенто для альта и струнных итальянского композитора С.Коласанти.

Также в концертной программе фестиваля примет участие Дальневосточный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт которого встанет австралийский дирижёр Владимир Фаншиль, а солистом в концерте выступит скрипач из Германии Максимилиан Симон.

Особое внимание Юрий Башмет в рамках фестиваля стремится уделить детским программам: днем 8 апреля в Хабаровске и 9 апреля в Комсомольске-на-Амуре будут исполнен цикл «Времена года» Чайковского. В этих концертах примет участие замечательный хабаровский актёр Владимир Домбровский. Специально для этого концерта будет проведён конкурс детского рисунка среди учащихся школ Хабаровского края.

Говоря о фестивале в Хабаровске, маэстро Юрий Башмет неоднократно отмечал магию и поэзию Дальнего Востока, которую ощущает на себе каждый, прибывший сюда. Несомненно, фестиваль Башмета, который уже в седьмой раз пройдет на этой удивительной земле, привлечёт внимание профессиональных музыкантов, любителей музыки и представителей центральных СМИ.