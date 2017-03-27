Достижение показателей по целевым моделям обсудили в Правительстве края

В Правительстве края состоялось очередное заседание регионального Проектного штаба по управлению инвестиционным климатом. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев.

Члены штаба обсудили наиболее сложные по их оценкам показатели, установленные целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По достижению каждого из таких индикаторов руководители региональных рабочих групп подготовили комплекс мер. Так, заместитель Председателя Правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказал о работе по упрощению процедур подключения к инженерным сетям. В целевых моделях, посвященных этим вопросам, прописано создание IT-инфраструктуры для подачи заявки через Интернет. Сделать это необходимо к концу 2017 года. Было отмечено, что пока не все поставщики услуг предусмотрели на своих сайтах такую возможность. Власти региона будут активнее работать с энергокомпаниями над созданием специального портала, позволяющего дистанционно подавать документы на присоединение к сетям и отслеживать прохождение заявки в режиме он-лайн.

На заседании штаба также обсудили показатели по целевой модели «Поддержка малого и среднего бизнеса». В числе «проблемных» индикаторов – увеличение доли предпринимателей на патентной системе, повышение доли кредитов малым предпринимателям с привлечением гарантий Федеральной корпорации МСП, рост числа индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы и т.д. Для достижения этих показателей власти региона планируют активнее работать с банками и предпринимательским сообществом, регулярно разъяснять преимущества льготных систем налогообложения.

Кроме того, члены штаба обсудили достижение показателей в рамках целевых моделей по регистрации права собственности, получения разрешения на строительство, контрольно-надзорной деятельности.

«По всем целевым моделям у нас есть четкое понимание по достижению показателей на этот год. В то же время, остаются несколько индикаторов, выполнение которых потребует значительных усилий и ресурсов. Не все из этих показателей зависят только от работы региональных властей. Нам необходимо активнее взаимодействовать с федеральными рабочими группами Агентства стратегических инициатив, смотреть, по какому пути идут наши коллеги из других регионов страны», — отметил первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев.