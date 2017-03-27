Фальсифицированных лекарств в аптеках края не выявлено

Сегодня в Правительстве края прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одним из вопросов для обсуждения стали итоги проверок аптечной сети региона, которые проводились 2016 году.

Как сообщил министр здравоохранения края Александр Витько, в Хабаровском крае несколько лет работает межведомственная рабочая группа по пресечению распространения фальсифицированной, контрафактной продукции фармацевтического и медицинского назначения. В прошлом году члены группы провели 140 проверок: 78 в сфере обращения лекарственных средств, 62 в отношении медицинских изделий. В итоге фальсифицированных лекарств в аптечной сети края не выявлено. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В этом плане ситуацию в регионе можно назвать благополучной, — прокомментировал результаты Александр Витько. – Конечно, есть отдельные недочеты в работе аптек, но они не критичны. В первую очередь это нарушения условий хранение препаратов, а также наличие лекарств с истекшим сроком использования. Такие лекарства нужно вовремя изымать из продажи и списывать. В любом случае мы тщательно следим за этими моментами, проверяем все, что реализуется гражданам».

На комиссии решили, что для усиления этого направления на базе краевого «Института повышения квалификации специалистов здравоохранения» необходимо организовать подготовку сотрудников по вопросам фармаконадзора, контроля качества лекарственных средств и медизделий. В процессе проверок безопасности медицинской деятельности незамедлительно информировать территориальный орган Росздравнадзора об имеющихся нарушениях.

Сообщить о случаях покупки некачественных или подозрительных препаратов могут и жители Хабаровского края. В министерстве здравоохранения региона работает телефонная «горячая линия»: (4212) 40-22-01.