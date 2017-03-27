Студенты Тихоокеанского государственного университета побывали на границе

Студенты кафедры журналистики Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) побывали на экскурсии в воздушном пункте пропуска Аэропорт Хабаровск «Новый». Должностные лица Хабаровской таможни и пресс-служба Хабаровского аэропорта рассказали будущим журналистам о порядке прохождения государственной границы и о том, с какими службами предстоит встретиться пассажирам, собравшимся в заграничное путешествие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

В воздушном пункте пропуска осуществляют свою деятельность служба авиационной безопасности (САБ), таможенная, пограничная, ветеринарная, фитосанитарная и медицинская службы.

САБ – это первая служба, которую проходят пассажиры, убывающие за границу в международном авиатерминале города Хабаровска. Она призвана обеспечивать не только безопасность аэропорта, но и безопасность полета, не допуская на борт колющие, режущие, огнеопасные предметы, взрывчатые и взрывоопасные вещества, а также пассажиров, представляющих потенциальную угрозу полету. А потому сотрудники службы авиационной безопасности осуществляют контроль над пассажирами вплоть до их посадки на воздушное судно. Руководитель пресс-службы Хабаровского Аэропорта Марина Кравченко рассказала ребятам об основных правилах предполетного досмотра, нахождения пассажиров в аэропорту и самолете, и о нормах провоза багажа и ручной клади.

Следующей встречает путешественников таможенная служба. Основной функцией таможенных органов является защита экономической безопасности государства. Однако наряду с первичной функцией на таможенников возложены и правоохранительные задачи, а именно пресечение ввоза и вывоза контрабанды, контрафактных товаров, сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ, гражданского и холодного оружия, культурных ценностей, стратегически важных ресурсов и объектов, находящихся под охраной СИТЕС, а также других запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров. Одним словом, товар – это всё, что интересует таможенников, при этом для таможенных целей товаром признается любое, перемещаемое через таможенную границу, движимое имущество, в том числе носители информации, валюта государств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

Будущие журналисты узнали о двухканальной системе прохождения таможенной границы, позволяющей пассажиру выбрать зеленый коридор в случае отсутствия товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, или красный. Однако выбор зеленого коридора не обеспечивает пассажиру беспрепятственное прохождение границы. Осуществляя выборочный таможенный контроль, таможенный инспектор вправе провести опрос, проверку документов, осмотреть содержимое багажа и даже при наличии подозрений провести таможенный досмотр товаров с занесением сведений в акт таможенного досмотра.

Вниманию студентов были представлены образцы пассажирской таможенной декларации на разных языках, а также информационные стенды, на которых размещена вся необходимая информация о таможенных правилах.

Кроме того, ребята узнали, что паспортно-визовый контроль в пункте пропуска через государственную границу осуществляет пограничная служба. С пограничниками пассажиры встречаются уже после того, как получили посадочные билеты и сдали свой багаж.

Чаще всего граждане, впервые собравшиеся за границу, никак не могут избавиться от волнения, не зная, что же их ждет. Но будущие журналисты, студенты ТОГУ, на наглядном примере убедились в том, что бояться нечего. Достаточно всего лишь взять с собой в турне знания и, будучи уверенным в том, что все правила пересечения границы будут соблюдены, наслаждаться поездкой.

Справка: в Хабаровской таможне функцию информирования и консультирования по вопросам таможенного дела осуществляет правовой отдел. О порядке получения консультации можно узнать по телефонам 8(4212) 413965 и 411412. Вся необходимая информация для физических лиц размещена также на официальном сайте Дальневосточного таможенного управления (www.dvtu.customs.ru) в разделе «Информация для физических лиц» и на информационных стендах во всех пунктах пропуска.