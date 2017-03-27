Нормы ГТО в Хабаровске одновременно сдали около 400 человек. Это произошло в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся накануне. Массовый спортивный праздник прошел в минувшую субботу в спортивном комплексе стадиона им. В.И. Ленина. Для того чтобы сдать нормативы ГТО, пришли коллективы 26 предприятий Хабаровска – это и муниципальные предприятия, и коммерческие фирмы, и государственные компании, и работники медучреждений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Показать свою ловкость, гибкость, силу, скорость и выносливость решили хабаровчане разных возрастных групп. Перед собственно сдачей нормативов состоялось торжественное построение участников фестиваля. Перед ними выступили представители городских и краевых властей. «Самое главное для нас сегодня – это расширить базу для принятия норм ГТО.

В Хабаровске уже установлено около 100 специализированных спортивных площадок, обучение прошли инструкторы-методисты. Но важнее всего, мне кажется, это то, что благодаря нормативам ГТО всё больше людей будут заниматься физической культурой. Хабаровск и без того спортивный город, но ГТО позволит добиться ещё больших спортивных результатов», — сказал мэр Хабаровска Александр Соколов. Кстати, градоначальник рассказал и о том, как он сдавал нормативы в старших классах школы и в армии. В те годы, сообщил мэр, это было обязательно.

«Вы знаете, мы посмотрели нормативы для нашей возрастной группы. И я хочу сказать, что они слишком легкие. Мы и отжаться, и выполнить приседания, и пробежать на время ещё можем», — заметил градоначальник. Дальневосточная столица включилась во внедрение комплекса в 2015 году. Тогда в первом городском фестивале ГТО приняли участие 750 школьников. 46 из них выполнили нормативы на золотой, 175 – на серебряный и 122 – на бронзовый знак.

В 2016 году приемка норм ГТО стартовала 6 февраля. В едином старте приняли участие более 22 тысяч человек – это учащиеся образовательных учреждений. Нормативы на знаки отличия выполнили почти 2,5 тысячи молодых людей. Золотой знак получило 607 человек, серебряный – 1135, бронзовый – 756 хабаровчан. В наступившем году нормативы ГТО могут выполнить хабаровчане всех возрастов.