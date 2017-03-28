Этим летом в ряде пришкольных лагерей Хабаровска будет сделан акцент на техническую и инженерную направленность. Вопросы организации летнего отдыха обсудили сегодня на городском семинаре с представителями учебных заведений и специалистами управления образования администрации Хабаровска. Лагеря с дневным пребыванием детей откроются на базах более 80 образовательных учреждений. Планируется, что их смогут посетить около 11 тысяч школьников, 3 тысячи их которых – бесплатно. Это дети из малообеспеченных семей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Путевка в такой лагерь будет стоить около 3 тысяч рублей, часть средств родителям компенсирует муниципалитет. «В этом году мы делаем акцент на профильные лагеря. Будет организовано большое количество лагерей технической, инженерной направленности, IT-технологий. У детей интерес к этому огромен. Летние каникулы – это прекрасное время, чтобы изучить какие-то новые формы. Для нас важно заложить в голову ребенка то, что наука и инженерия – это интересно, увлекательно и перспективно, на этом можно сделать карьеру», — рассказала начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Ирина Всеволодова.

На семинаре большое внимание уделили вопросам безопасности школьников во время каникул. В начале 2017 года в силу вступил Федеральный закон, который ужесточил требования к организации отдыха и оздоровления детей. В документе детально прописаны требования к организации оздоровительного лагеря, к квалификации персонала. «Школам работать проще, потому что требования к образовательным учреждениям всегда были жесткими, а вот для тех людей, которые впервые приходят на рынок каникулярного отдыха, думаю, что документ нуждается в изучении.

Важная новость на сегодня – формирование единого реестра лагерей загородных и городских. На сайте Министерства образования и науки Хабаровского края есть список образовательных организаций. В новом законе прописано, что включение лагеря в этот реестр обязательно. Там прописывается то, какие были проведены проверки, какие органы приняли эту организацию к каникулярному периоду. Перед тем как отдать ребенка в какое-либо формирование, родитель может зайти на сайт и посмотреть, что ребенок будет находиться в безопасности, что там работают профессионалы», — отметила Ирина Всеволодова.

Смена в летнем лагере будет длиться 21 календарный день. Пришкольные лагеря откроются 1 июня. Кроме того, ребёнка можно записать в лагерь любой школы, независимо от того, учится он в ней или нет.