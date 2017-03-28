Около 600 километров минерализованных полос обновят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начинается последний этап подготовки к пожароопасному периоду. В этом году в регионе обновят около 600 км минерализованных полос. Работы начнутся уже с 10 апреля и продолжатся весь год вплоть до глубокой осени, когда исчезнут последние очаги возгораний. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в комитете Правительства края по гражданской защите, опашка поселений – ежегодная процедура, которую выполняют для защиты от природных пожаров. Земля вокруг сёл, примыкающих к лесам, распахивается до минерального слоя. Это создает барьер для проникновения стихийного пожара.

«Минерализованные полосы разделяются на заградительные и опорные, — пояснили в ведомстве. — Заградительные создают для остановки и тушения лесного пожара. Опорные используют в лесах как рубежи для контролируемого отжига. Его направляют в сторону приближающегося пожара, что позволяет блокировать огонь на определенном расстоянии».

В настоящее время угрозе лесных пожаров в регионе подвержен 181 поселок. Вокруг каждого из них необходимо создать противопожарную преграду.

Напомним, что со дня на день в Хабаровском крае откроется новый пожароопасный сезон. Это произойдет, как только лесоводы зафиксируют первые очаги возгораний. В этом году пожары ожидают раньше обычного – в первых числах апреля. По сообщению синоптиков, во многих местах тайги, в особенности на юге региона, снег практически растаял, появились большие участки сухой травы и кустарника.

Между тем, в Хабаровском крае все готово для борьбы со стихией. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Сотрудники укомплектованы специальными жаростойкими костюмами, рациями, всем необходимым оборудованием. Общая численность службы составляет 474 человека.