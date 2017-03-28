Производители продуктов питания края получат государственную поддержку

Вопросы развития отрасли обсудили сегодня на заседании коллегии комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Участие в совещании принял первый заместитель Председателя Правительства края — руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев, представители законодательной и исполнительной власти, бизнеса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что на территории края производством продуктов питания занимаются около 300 предприятий. На них трудятся порядка 7,2 тысяч человек. А ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1700 наименований. В прошлом году в виде налогов в бюджет края они перечислили около 4,9 млрд рублей. Это 6,4% от всех поступлений в региональную казну.

По некоторым направлениям объемы производства растут. Речь идет о мясе и полуфабрикатах, кондитерских изделиях, мороженном, алкогольной продукции. В целом же, индекс производства в отрасли по сравнению с 2015-ым несколько снизился и составил 97,1%.

Переломить ситуацию в отрасли должна реализация крупных проектов, в том числе в области сельского хозяйства. Это позволит повысить самообеспеченность предприятий собственной сырьевой базой, сделав их более конкурентоспособными. Так, регион сегодня испытывает потребность в собственном молоке. Его дефицит сказался и на снижении общего объема выпуска такой продукции.

«В сельском хозяйстве в настоящее время реализуются и планируются к реализации проекты, которые в среднесрочной перспективе позволят увеличить производство мяса, молока, яиц, овощей закрытого грунта, картофеля, в долгосрочной – овощей открытого грунта», — отметил Николай Крецу.

Среди наиболее крупных он выделил проект ООО «Комсомольский мясокомбинат» в ТОСЭР «Комсомольск». Его реализация позволит увеличить краевые мощности по переработке мяса на 15%. В этом же направлении развивает свою деятельность и группа компаний «СКИФ».

Выйти на новые рынки, а также модернизировать свое производство предприятиям поможет Правительство Хабаровского края. В рамках разрабатываемой программы поддержки они получат субсидии на условиях возвратного финансирования. Предварительно, на эти цели ежегодно будет выделяться от 60 до 80 млн рублей.

«Сумма в масштабах отрасли невелика, но, если нам удастся доказать эффективность программы на практике, в перспективе ее обеспечение может быть значительно увеличено. Финансовая поддержка для наших производителей, которые испытывают нехватку оборотных средств, крайне важна», — сказал Николай Крецу.

Перспективным направлением также выглядит и экспорт продовольствия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ряд предприятий края уже поставляют свою продукцию в КНР. Развить этот вид деятельности также помогут краевые власти.