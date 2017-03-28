Краевые предприятия большой энергетики отработали в 2016 году без сбоев

Сегодня в краевом комитете по развитию ТЭК подвели итоги работы предприятий большой энергетики в 2016 году. В совещании приняли участие руководители ведущих компаний региона, обеспечивающих выработку электричества и тепла.

Участники отметили, что в прошедшем сезоне энергосистема края отработала без сбоев. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. В общей сложности вложения в отрасль составили 18,5 млрд рублей. Из них 15,8 млрд понадобилось, чтобы закупить топливо, 2,7 млрд рублей пошли на выполнение программ ремонта. Средства позволили привести в порядок 19,8 км магистральных тепловых и 380 км распределительных электрических сетей, 19 единиц основного энергетического оборудования теплоэлектроцентралей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В отчетном периоде тепловые электростанции АО «Дальневосточная генерирующая компания» выработали 8,4 млрд. кВтч электроэнергии, — сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию ТЭК Валерий Глазачев. — Также в сети было отпущено 11,5 млн Гкал тепла. При этом крупных аварий, из-за которых могла быть остановлена работа организаций или прекратиться подача услуг населению, на объектах большой энергетики зарегистрировано не было. В целом на электростанциях филиалов Хабаровская генерация, Хабаровская теплосетевая компания и Хабаровские электрические сети отмечено снижение аварийности».

В настоящее время все предприятия сферы ТЭК заканчивают отопительный сезон. Сделанные в прошлом году запасы топлива позволили обеспечить заданные режимы работы теплоэлектростанций. В общей сложности на объекты энергетики было поставлено 2,2 млн тонн твердого топлива и 2 млрд. м3 природного газа. На коммунальные котельные и дизельные электростанции поступило 200,4 тыс. тонн угля и 63,1 тыс. тонн нефтепродуктов. В районы с ограниченными сроками навигации завезено 21,3 тыс. тонн угля и 24,2 тыс. тонн нефтепродуктов.