Закдума Хабаровского края поддержала законопроект по приоритету показаний приборов учета над нормативами

Депутаты Госдумы Александр Сидякин и Борис Гладких и другие депутаты внесли законопроект по приоритету коллективных показаний приборов учета над нормативами. Проект закона направлен на урегулирование отдельных вопросов начисления ОДН и в том числе перерасчетов, если ОДН был начислен по нормативу. Законодательная Дума Хабаровского края сегодня поддержала этот законопроект.

Исходя из действующего законодательства ряд управляющих организаций начисляет ОДН от норматива, несмотря на то, что имеются общедомовые приборы учета. Для того, чтобы исключить дальнейшее злоупотребление или непонимание со стороны исполнителей коммунальных услуг депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, уточняющий все вопросы по ОДН, в том числе определяющие полномочия общего собрания в данном вопросе, в части определения в том числе периодов за которые необходимо будет УО или ТСЖ сделать перерасчеты за коммунальные услуги, если ОДН был начислен по нормативу, а не по показаниям счетчиков.

— Законопроект направлен на урегулирование отдельных вопросов начисления ОДН. Рассмотрев его, законодательная Дума Хабаровского края поддержала изменения и направит постановление в комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. А также направит постановление Губернатору Хабаровского края для официального опубликования, — отметил Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.

Напомним, депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких полностью согласен с гражданами, которые считают, что имеют право платить за ОДН на основании показаний собственных индивидуальных приборов учета. Для этого второго марта группа депутатов внесла законопроект, который устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов.