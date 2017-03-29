С сентября в крае начнет действовать единая модель кадетского образования

В Правительстве региона состоялось заседание Общественного совета при министерстве образования и науки края. Его участники обсудили модель образования, которая стала бы общей для всех кадетских классов в регионе.

Проектом предполагается создание единого подхода к организации деятельности таких классов, а также устанавливается ряд обязательных компонентов, которые должны присутствовать в их образовательной программе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Школа совместно с курирующим учреждением будет определять перечень дополнительных программ и их содержание. При этом вне зависимости от того, какое ведомство курирует школьников, мы предлагаем ввести для всех ряд общих образовательных компонентов», — пояснила консультант управления общего образования министерства образования и науки края Юлия Алексеева.

По словам представителя минобрнауки региона этих компонентов должно быть пять: гражданско-патриотический, духовно-нравственный, военно-спортивный, организационно-управленческий и социальный. В каждом из них есть обязательные для изучения школьные предметы, а также виды внеурочной деятельности.

Что именно должно войти в учебные планы и внеурочную деятельность таких классов, будет описано в методических рекомендациях, которые поступят в школы до начала нового учебного года.

Напомним, что количество кадетских классов и желающих в них попасть в регионе постоянно растет. В настоящее время более 4,5 тысяч детей обучается в 187 таких классах в 13 районах края.