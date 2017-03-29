Хабаровский край представил проект комплексного плана развития региона до 2025 года

Разработку комплексных планов экономического и демографического развития дальневосточных регионов обсудили на совещании под председательством Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Участие в заседании, которое прошло в региональном центре, приняли представители аппарата Полномочного Представителя Президента РФ на Дальнем Востоке, профильного федерального министерства, органов исполнительной власти Хабаровского края и Якутии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что в субъектах эта работа ведется в соответствии с Указом главы государства. Комплексные планы станут основой региональной политики и создадут условия для динамичного развития дальневосточных регионов, закрепления населения. Они будут взаимосвязаны с федеральными программами, в которых появятся специальные «дальневосточные разделы». Всего их будет 27. В первую очередь, Правительство РФ профинансирует развитие системы здравоохранения, сельского хозяйства, дорожной отрасли, социальной и жилищной сферы.

Проект плана развития Хабаровского края до 2025 года представил заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников. Документ предусматривает восемь основных направлений. В их числе мероприятия по повышению качества жизни, поддержке предприятий, реализации инвестиционных проектов, формированию благоприятных условий для развития предпринимательства. В отдельное направление выделено строительство инфраструктурных объектов Комсомольска-на-Амуре.

Один из основных блоков посвящен мерам демографического развития. Реализация ряда направлений, в числе которых поддержка получателей «дальневосточного гектара», многодетных и молодых семей, субсидирование авиаперевозок, позволит к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464,5 тыс. человек, а годовой миграционный прирост до 8,5 тыс.

Александр Галушка положительно оценил работу, которую проводят власти Хабаровского края по формированию комплексного плана.

«Очень важно, чтобы с дальневосточными субъектами мы выстроили совместную продуктивную работу. Здесь необходимо полное понимание того, что макрорегион получил беспрецедентные возможности для развития. На уровне федерального центра такая практика в стране применяется впервые. Вместе с тем, предложения регионов не должны быть формальными. Мы должны отталкиваться от мнения людей, их реальных потребностей, оценивать удовлетворенность граждан и, исходя из этого, формировать соответствующие целевые показатели. Помимо прочего, особое внимание должно быть уделено привлечению частных инвестиций и стимулированию активности малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Александр Галушка.