Аграрии Хабаровского края активно готовятся к посевной

В сельскохозяйственных организациях региона продолжается подготовка к весенним полевым работам. В хозяйствах организован ремонт техники, закупка семян и удобрений.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, регион практически полностью обеспечил себя посевным материалом. Аграрии располагают необходимым количеством зерновых культур, сои, а также на 86% обеспечены семенами картофеля. Нехватку планируется восполнить за счет дополнительных закупок в Тюменской области. Поставки будут осуществлены в конце апреля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Аграрии также закупили около 2,4 тысячи тонн минеральных удобрений и 150 тонн элитных семян. Ведется ремонт техники. К работе в полях подготовлено около 140 тракторов (66% от плана), а также почти 500 единиц специальной техники. Это плуги, сеялки, культиваторы и т.д.

Частично компенсировать затраты на проведение посевной кампании аграриям поможет Правительства региона.

«Сегодня мы завершаем прием документов на выплаты субсидий в области растениеводства. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 70 млн рублей. Для аграриев это весомое подспорье. Им мы помогаем заполнить документы, чтобы выплаты прошли как можно быстрее», — отмечает заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Александр Никуленко.

По его словам, из-за ранней весны полевые работы в регионе могут начаться уже в первых числах апреля. Традиционно, аграрии приступят к севу ранних зерновых культур.