В Хабаровске от паводков может пострадать большая территория в Индустриальном районе. Об этом было заявлено во время заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности в Хабаровске. В нынешнем году синоптики обещают легкую весну для коммунальщиков. Снега было мало, в марте и вовсе выпало его намного ниже нормы. Из-за более теплых, чем обычно, температур, немного раньше может произойти вскрытие малых рек и Амура ото льда, а их уровень остается в безопасной отметке. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Даже среднесуточный температурный режим в районе 8 градусов, необходимый для окончания отопительного сезона в городе, может установиться раньше, чем обычно. Например «переход через ноль» состоялся 24 марта, при обычных сроках в начале апреля. Протяженность ливневой канализации в городе – 123 километра. 84 с половиной километра ее закреплены за МУП Хабаровска «Дорожник». В 2016 году на содержание и ремонт сетей ливневой канализации было израсходовано 27,2 миллиона рублей.

Эти деньги пошли на ремонт, прочистку труб, замену крышек люков. В 2017 году в качестве субсидий МУП «Дорожник» было выделено 19 миллионов рублей: 14 миллионов – на содержание и 5 миллионов рублей – на ремонт сетей. Сейчас МУП «Дорожник» занимается расконсервацией, очисткой и промывкой ливневой канализации – уже очищено свыше шестисот погонных метров в разных районах города.

Между тем, самой большой нерешенной проблемой остается отвод поверхностных вод с территории от улицы Радищева до Бийской в районе дороги на улицах Пионерской и Павла Морозова. Это жилмассивы микрорайона «Строитель», улица Вахова, ледовой арены «Ерофей». Также не отводятся поверхностные стоки с территории возле лодочной станции номер 7. В этом районе возводится дамба. Из-за недоделок и некоторых нерешенных проектных проблем не устранена угроза затопления этой части города.

Парадоксально, но именно из-за этого сооружения теперь эта вероятность только повысилась. В районе переулка Инского и улицы Кубяка, в тридцати метрах от проезжей части находятся три концевых участка канализации, через которые дождевая и талая вода раньше уходила в Амур. В связи с тем, что лодочную станцию отсыпали дамбой, теперь свободный сток поверхностных вод невозможен. Происходит застаивание воды и заболачивание территории.

Неоднократные запросы в адрес организации «Дальспецстрой» ни к чему не привели – проект обустройства ливневой канализации не реализован до сих пор. Не завершен и объект «Очистные сооружения поверхностных стоков» в районе крытого ледового стадиона «Ерофей», заказчиком которого является также является «Дальспецстрой». Для устранения угрозы паводка управляющими компаниями Хабаровска по согласованию с администрацией города сформированы аварийные бригады, общей численностью около 150 человек.

Создан необходимый материально-технический запас для проведения первоочередных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: насосы, вакуумные насосы, пиломатериалы для изготовление настилов, мешки с песком. Проводятся работы по ворошению снега, проверке ливневых колодцев и прочистке от засоров. На сегодняшний день в зону подтопления попали восемь частных жилых домов. Но ситуация находится на контроле, на эти адреса выезжают бригады городских спасателей, жителям домов переданы насосы для откачивания воды. Еще одной немаловажной проблемой является вывоз снега.

Только в нынешнем году было убрано с улиц города около 130 тысяч кубометров зимних осадков. Но список разрешенных для складирования мест с каждым годом сокращается. «Необходимо в Хабаровске построить хотя бы одну снегоплавильную станцию. Через пять-шесть лет складировать снег будет негде, то есть не будет мест, где эта огромная масса отходов с реагентами, с песком при таянии не будет попадать в Амур.

Снегоплавильная станция с очистными сооружениями, фильтровальным пунктом поможет избежать негативных последствий для экологии»,- заявил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олег Грабков. Предложение было поддержано комиссией. В ближайшее время будет дано поручение просчитать экономическую составляющую этого проекта.