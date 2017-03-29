Ультрасовременный немецкий асфальтоукладчик выйдет на ремонт дорог в Хабаровске. Первый и пока единственный в Хабаровске мощный «Vögele» Super 1600-3 последнего поколения приобрело хабаровское МУП «Дорремстрой». Накануне предприятие получило техническую «обнову» у поставщиков. После того, как машинисты, которым предстоит работать на нем, пройдут инструктаж у московских специалистов, зарубежному агрегату стоимостью свыше 16 миллионов рублей устроят тест-драйв. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал главный инженер хабаровского МУП «Доррместрой» Константин Андриенко, пойти на такие крупные затраты предприятию пришлось из-за того, что парк техники, которой оно располагает, изношен более чем на 50%. Имеющаяся у дорожников тройка видавших виды асфальтоукладчиков работает на пределе своих возможностей. В планах «Дорремстроя» на недалекое будущее также значится приобретение хорошего дорожного катка.

По словам Павла Маренкова, представителя «Wirtgen group» — фирмы-поставщика дорожной техники в Хабаровске, асфальтоукладчик «Vögele» может укладывать покрытие на ширину от 2,5 до 5 метров и на толщину до 30 сантиметров как на городских магистралях, так и на междугородних трассах. При емкости бункера в 13 тонн машина обладает высокой производительностью – до 600 тонн асфальтобетона в час, что позволяет в короткие сроки выполнить большие объемы работ. Обеспечивает отличную ровность укладки и хорошее предварительное уплотнение асфальтобетонной массы. Несмотря на крупные габариты (машина весит 18 тонн), она достаточно компактна в перевозке.

Еще один весомый плюс – укладчик имеет экономичный режим работы, что немаловажно при нынешних ценах на топливо. Для обеспечения максимального эффекта от эксплуатации машины помимо водителя в процессе задействуют еще одного-двух рабочих – как на уже привычных нам асфальтоукладчиках. «Это техника прекрасно зарекомендовала себя не только на европейских, но уже и на российских дорогах, хотя у нас ей порой приходится работать в экстремальных условиях. Сейчас «Vögele» Super 1600-3 – одна из самых распространенных моделей в Российской Федерации», — отметил Маренков.

По словам Константина Андриенко, перед выходом на дорогу на машину установят боковые щиты и систему нивелирования (особо чуткое устройство транспортировали отдельно). Это чудо немецкой техники на гусеничном ходу скоро поставят на самый напряженный участок – в мае его задействуют на третьей очереди реконструкции улицы Краснореченской. Там дорожным строителям предстоит пройти расстояние почти в 2 километра и расширить участок от улицы Индустриальной до Богачева. Как отметил мэр Хабаровска Александр Соколов в ходе недавнего объезда по дорогам дальневосточной столицы, работы уже начались и до конца нынешнего года должны быть закончены. «Эта дорога очень важна и нужна.

У нас планы довести ее до улицы Суворова, и разгрузка Индустриального района двумя магистралями – Пионерской и Краснореченской – будет произведена», — сказал мэр.