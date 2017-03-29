В Хабаровске появится больше постов весового контроля. Соответствующее поручение дал мэр города Александр Соколов. Мэр Александр Соколов на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений дал поручение учитывать при реконструкции или строительстве дорог в дальневосточной столице необходимость оборудовать их площадками для размещения передвижных постов весового контроля. Площадки представляют участок дороги, на котором могут расположиться работники ГИБДД, лаборатория весового контроля, сами весы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В настоящее время в городе работает шесть стационарных постов, на которых могут быть взвешены большегрузы. Два из них расположены на проспекте 60-летия Октября, два – на улице Воронежской, один – на улице Горького и ещё один – на 12-ом километре Владивостокской трассы. Также по поручению мэра за счет бюджета приобретено и работает четыре передвижных комплекса.

Как сообщили в управлении административно-технического контроля, надзор за соблюдением предельно-допустимых нагрузок на дороги осуществляет ГИБДД. Но зачастую фуры тяжелее, а сверхнагрузки ведут к разрушению городских трасс. Для того чтобы большегрузы, чья масса выше нормативов, могли перемещаться по улицам Хабаровска, необходимо оформлять специальное разрешение, доплачивая за лишний вес. «В прошлом году в бюджет Хабаровска, в городской дорожный фонд поступило около 60 миллионов рублей – это деньги за оформление разрешений на проезд по улицам дальневосточной столицы большегрузов, чья масса выше допустимой. Таким образом, в среднем работа постов весового контроля приносит около 170 тысяч рублей в сутки», — сказал начальник управления административно-технического контроля Александр Якимов. Все средства, которые находятся в городском дорожном фонде, направляются на ремонт и содержание городских дорог.