Малолетний протест

ШАГ В НАУКУ! Суть в чём? Авак Авакян, какие ко мне претензии? Если Вы по тексту, то я довёл информацию, которой обладаю. И ничего более. Если хотите перлы, то послушайте. Далее.

От рождения до 18 лет — это категория ДЕТИ! За них в полной мере отвечают родители (опекуны). И меня интересует в первую очередь как учителя, эти дети, особенно те, которые учатся в нашей школе. От 6 до 18 лет они проходят обучение в государственной образовательной организации (школе), бесплатно, за счёт государства, а точнее, налогов и сборов с граждан Российской Федерации.

И эти государственные образовательные организации находятся под наблюдением силовых структур и специальных служб. Обычная мировая практика в целях предупреждения и предотвращения нежелательных проступков, преступлений, происшествий, нанесение материального ущерба, если коротко, то безопасность. Давайте рассмотрим пример из американской и европейской действительности. В недалёком прошлом там подростки ходили на митинги и другие акции малозначительного протеста. Но потом некоторым показалось, что протест можно выразить по-другому, и взялись за оружие, и уже в школах стали стрелять учителей, сверстников и так далее. Совсем недавно случай был в Париже. Как сами видите, роль спецслужб — это учёт и контроль.

Вот лично Вам будет приятно, когда в школе убьют Вашего ребёнка? Есть пословица: ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ.

Из того списка, что я привёл по Хабаровску, своего только мы отмазали, остальные остались как ненужный хлам: их поставили на учёт и под контроль, а это уже и есть роль государства в предупреждении от возможного проступка, преступления или происшествия пока индивида, но ещё не личности. Какая цель?

Чтобы в недалёком будущем не нанесли вреда здоровью окружающим людям или материального ущерба собственникам. Профилактика называется. Например, украинские власти на Донбассе проводят профилактику: стреляют из ГРАДов по мирным жителям.

Смотрим на тот же американский и европейский опыт: там подростки-фанаты громят магазины, автомобили, иногда убивают и сжигают людей, как в Одессе, например. Про европейскую страну Украина Вы слышали? И что там?

В Армении американцы молодёжь на протест к власти ставят. А для чего? Чтобы курдам найти территорию для создания государства. Для США армяне в несколько миллионов никто, а вот курды более 40 миллионов — это сегодня союзники против Турции!

Есть статистика и по России. Задержали 1415 человек из восьмых и девятых классов. Как раз столько учатся в нашей школе. Выбор организаторами митингов протеста этого контингента как митингующих не радует в первую очередь родителей, потому что в пункте первом их обязанностей (статья 44 закона ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) за получение общего образования за девять классов полностью отвечают родители!

Есть пункт второй про Устав школы, регламент, распорядок и выполнение локальных нормативных актов, где есть один, который определяет полный запрет на участие в несанкционированных митингах и протестах в целях безопасности детей!

Пример: когда ребёнок едет на соревнования в другой город, или в своём городе собирается принимать участие в массовых мероприятиях, родители обязаны прийти в школу и написать заявление о том, что ребёнок будет участвовать, и там есть фраза про обеспечение безопасности и здоровья их детей.

Что касается списка молодых протестантов: 70 процентов родителей уже написали объяснительные, где указали, что их детям организаторы митингов платили деньги.

Почти все раскаялись. Но дело сделано. С учёта в комиссии по делам несовершеннолетних их никто не снимет.

А родителей привлекут к ответственности, например, за нарушение локального нормативного акта государственной образовательной организации. Коллективный Договор, однако!

А это сила, если есть уже 15 лет, то могут исключить из школы и порекомендовать частную школу за 20 тысяч рублей в месяц.

Касаемо лично Вас Авак Авакян: получается, что Вы проповедуете терроризм среди категории людей ДЕТИ!

И стоило ОНО того?

Как итог, чем необходимо заниматься с детьми в школе, чтобы предотвратить малолетние протесты?

В хабаровской школе № 68 завершилась конференция «Шаг в науку». Дети выступили с творческими исследовательскими проектами.

От 8-В класса, где я вот уже четвёртый год классный руководитель, участие приняли семь человек. И мне пришлось быть руководителем каждого из семи заявленных проектов. Иван Назаров подготовил проект «От шкатулки к ремесленничеству». А вот Яна Рау свой проект выполнила на английском языке «Шкатулка для иностранных туристов». Полина Анищенко на английском языке провела презентацию книги «Девятый легион». Экологическое направление выбрала Галина Земскова «Особенности амурской воды». Также своим проектом год экологии отметила и Алина Бойко «Воздух для нашего дыхания». Интересную тему патриотической направленности представил Кирилл Черкашин «Память о китайском народном добровольце».

Итогом развития интеллектуальной мысли школьников стал проект Никиты Константинова «Математические мотивы в шахматном искусстве».

В дальнейших планах творческий исследовательский проект «Интеллектуальные особенности подростковых протестов в современной России».

Творческие исследовательские проекты позволяют детям формировать у них в едином и целом универсальные учебные действия на основе полученных знаний, умений, навыков и компетенций на уроках по всем предметам обучения.

29 марта 2017 года.

Сергей Роща