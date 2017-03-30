Хабаровчанам помогут отремонтировать дворы. Это будет сделано в рамках мероприятий государственного приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на ремонт дворовых и общественных территорий девятнадцати муниципальных образований края, в том числе и Хабаровска. На это из краевого бюджета выделяется субсидия в размере более 133 миллионов рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Из бюджета дальневосточной столицы направляется почти 15 миллионов. Уже с первого апреля жители города имеют право подать заявку на включение их дворовых территорий в программу. Это могут сделать управляющие организации; товарищества собственников жилья; товарищества собственников недвижимости; жилищно-строительные кооперативы; жилищные кооперативы; организации, осуществляющие содержание и ремонт при непосредственном способе управления. К заявке обязательно необходимо приложить ряд документов.

Их перечень определен в соответствии с постановлением администрации города «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 — 2020 годы» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Так, в перечне документов, например, кроме всего прочего есть смета расходов, а также дизайн-проект. Участники программы могут составить заявку на выполнение таких видов работ, как ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. Это так называемый минимальный перечень работ. На то, чтобы он был выполнен, жилищные организации не потратят ни копейки собственных средств.

А вот если они захотят обустроить тротуары, отремонтировать автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, сделать парковки, провести ремонт водоотводных сооружений, обустроить детские, спортивные и другие площадки, организовать места для установки мусоросборников, провести озеленение территории, то здесь необходимо вложить не менее 10 % от стоимости работ. Потому что эти работы входят в так называемый перечень дополнительных работ и требуют софинансирования собственников.

«Эта программа поможет воплотить желание многих жителей города об обустройстве их дворовых территорий. Поэтому мы ждем большого количества участников этой программы. Хочу сказать, что те организации, которые не попадут в программу на этот год, смогут принять участие в программе на 2018 – 2022 годы», — отмечает начальник отдела по организации муниципального жилищного контроля и работе с собственниками помещений Мария Кущ. Прием заявок на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» будет осуществляться с 1 по 20 апреля в рабочие дни по адресу г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, кабинет 108, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.