Жителей края приглашают принять участие в III Всероссийской неделе финансовой грамотности

9 апреля стартует III Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – крупнейшее отраслевое событие, цель которого — познакомить детей и подростков с основами финансовой грамотности, защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Открытие Недели состоится в Москве на площадке города мастеров «Мастерславля» с участием руководителей Минфина России и Роспотребнадзора. Собравшимся расскажут о главных событиях. Всего в рамках Недели в регионах России пройдет несколько тысяч мероприятий по финансовым темам. Состоятся открытые лекции в институтах и уроки в школах, деловые игры, квесты, мастер-классы, встречи с детскими писателями и музыкантами, экскурсии, онлайн-мероприятия, конкурсы рисунков и фотографий, другие творческие состязания.

«Школьникам и студентам расскажут о том, как правильно обращаться с деньгами, безопасно совершать покупки, как, используя карманные деньги, накопить на желанный гаджет. В свою очередь родительской аудитории будет интересно узнать, как в семейном кругу воспитывать у детей финансовые навыки», — отмечает начальник отдела бюджетной реформы краевого минфина Елена Борисова.

По ее словам, ознакомиться с расписанием мероприятий в каждом регионе и записаться на заинтересовавшее событие можно на портале вашифинансы.рф. Список мероприятий постоянно обновляется.

Для представителей образовательных учреждений и региональных администраций открыта возможность зарегистрироваться на портале вашифинансы.рф. и создать личный кабинет, чтобы оставить заявку на проведение мероприятий или принять участие в их организации. Это можно сделать до 2 апреля 2017 года. Инструкция по регистрации доступна в видеоформате на странице Недели.

Напомним, что Неделя проводится в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в сотрудничестве с Минобрнауки России и Роспотребнадзором при поддержке генеральных партеров: БИНБАНК Junior, Детского города мастеров «Мастерславль», Почта Банка, Сбербанка, Ergo, KFC, Visa.