В Хабаровском крае наблюдается естественный прирост населения

В Хабаровском крае на протяжении пяти лет наблюдается естественный прирост населения. Вопросы улучшения показателей здоровья жителей региона, реализацию мер по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни обсудили на коллегии министерства здравоохранения края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил министр Александр Витько, в 2016 году естественный прирост населения края составил 466 человек. С начала этого года в регионе родилось 3423 ребенка. Отмечается увеличение средней продолжительности жизни. Показатель составляет 69,13 г. По сравнению с 2015 годом удалось снизить смертность населения от болезней системы кровообращения, туберкулеза, новообразований, дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем показатель общей смертности остается высоким.

«Помимо естественных причин, таких как старение, следует обратить особое внимание на качественное и своевременное проведение диспансеризации, госпитализации, наблюдение за хроническими больными. Все перечисленное находится в зоне прямой ответственности медицинских организаций», — подчеркнул министр здравоохранения края Александр Витько.

Основную долю в структуре общей смертности по-прежнему занимают болезни системы кровообращения. Снижение данного показателя в крае обеспечивается за счет своевременного проведения специальных терапевтических процедур, раннего выявления и направления пациентов в сосудистые центры.

В 12 районах края также достигнуто снижение смертности населения от новообразований. Положительной динамики удалось достичь, благодаря ранней диагностике.

Особое внимание в ходе коллегии было уделено младенческой смертности. По итогам прошлого года она снизилась почти на 7%.

«Прошу руководителей учреждений здравоохранения повысить эффективность межведомственного взаимодействия на местах, контроль за работой женских консультаций, детских поликлиник, проводить ежедневную работу с социальными службами и комиссией по делам несовершеннолетних по выявлению неблагополучных, попавших в трудную жизненную ситуацию семей. Нужно быть в постоянном контакте с родителями и детьми из этой группы», — добавил министр.