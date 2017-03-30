Международный аэропорт Хабаровск перешел на летнее расписание

ОАО «Хабаровский аэропорт» вводит летнее расписание. Начиная с последнего воскресенья марта дальневосточникам и гостям регионального центра предложат новые внутрироссийские и зарубежные маршруты.

В рамках нововведений увеличится частота полетов по наиболее популярным у жителей региона маршрутам, в том числе Хабаровск – Москва. Совместно с АК «Аврора» (ГК Аэрофлот) также продолжится развитие хабовых перевозок в административном центре дальневосточного региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Летнее расписание полетов будет действовать до 28 октября.

Так, в направлении Хабаровск – Москва группа компаний «Аэрофлот» увеличит число полетов до трех в день: жители региона смогут вылететь из Хабаровска в Москву в 10:10 (АК «Аэрофлот»), в 12:00 (АК «Россия», ГК Аэрофлот) и в 13:50 (АК «Аэрофлот»).

В сезон летних отпусков у дальневосточников популярностью также пользуется юг страны. С 25 мая по 1 октября один раз в две недели дальневосточники смогут улететь прямым рейсом в Симферополь, перевозку осуществляет авиакомпания «Икар». АК «Уральские авиалинии» с 16 мая по 24 октября по понедельникам планирует выполнять рейс «Хабаровск – Иркутск – Краснодар».

Большое внимание «Хабаровский аэропорт» и партнеры воздушной гавани уделяют развитию внутрирегиональной авиации. Так, новые маршруты предлагает авиакомпания «Аврора», выполняющая полеты из Хабаровска в города Дальнего Востока и Сибири. В частности, «Аврора» увеличивает частоту рейсов из удаленных территорий Сахалинской области в дальневосточную столицу и изменяет их расписание с учетом графика полетов авиаперевозчиков группы компаний в центральные регионы страны. Хабовая модель и удобные стыковки рейсов в столице ДФО позволяют пассажирам экономить время и предоставляют более комфортные условия перелета.

В дополнение к программе полетов в Петропавловск-Камчатский, реализуемой АК «Аврора», с начала апреля авиакомпания «Якутия» поэтапно увеличит частоту рейсов на этом направлении до трех раз в неделю. Это расписание сохранится до конца сентября.

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в период летней навигации продолжает реализацию программы перелетов по маршрутам Хабаровского края. Это Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советская Гавань, Нелькан.

В рамках весенне-летнего расписания дальневосточники также получат дополнительные возможности для отдыха в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. С 5 апреля по 24 октября авиакомпания «Якутия» запланировала рейсы в Чжонджу (Республика Корея), а с 6 мая по 30 сентября – в Яньянь (Республика Корея), рейсы будут выполняться еженедельно.

Авиакомпания «Asiana» изменила расписание рейсов в Сеул – это одно из наиболее актуальных для жителей региона зарубежных направлений. Теперь пассажиры смогут отправиться в столицу Южной Кореи трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам.

В свою очередь, АК «Аврора» увеличивает частоту рейсов в Сеул и будет выполнять их ежедневно. Также «Аврора» возобновляет полеты по востребованному международному направлению Хабаровск – Пекин. Планируется выполнение рейсов до четырех раз в неделю.

Авиаперевозчик NordStar сохраняет выполнение востребованного у дальневосточников рейса из аэропорта Хабаровск в Санью (Китай).

АК «Икар» и «Северный ветер» продолжают полеты по маршруту Хабаровск – Пхукет, а также в Камрань (Вьетнам). Авиакомпания AZUR air планирует увеличение частот по направлениям Камрань, Пхукет, Бангкок от трех до девяти раз в неделю. Royal Flight сохраняет рейс в Бангкок с частотой один раз в десять дней.