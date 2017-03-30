С 1 апреля в Хабаровском крае стартуют противопожарные рейды

31 марта в Российской Федерации вступает в силу запрет на сжигание сухой травы на землях сельхозугодий и запаса. В этой связи в Хабаровском крае уже с субботы стартуют профилактические рейды. В них примут участие власти муниципальных образований, полицейские, спасатели и лесоводы. Совместно они постараются предупредить возникновение неконтролируемых палов травы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщил начальник управления лесами Правительства края Иван Денисов, такие мероприятия пройдут сразу в шести районах. Оперативные группы будут патрулировать поля, отдельные участки лесного фонда, дачные кооперативы, в которых земли относятся к категории сельхозназначения. В случае выявления неконтролируемого пала, на гражданина или организацию, устроившую возгорание, наложат серьезный административный штраф.

«Если пал устроило физическое лицо, то наказание составит 500 — 1,5 тысячи рублей, — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гасендыч. – Для предприятия суммы будут выше — от 150 до 200 тыс. рублей. При особом противопожарном режиме штрафы вырастут – до 2-4 тыс. рублей для физлиц, до 400-500 тыс. рублей для организаций. Если же от пала начнется крупный пожар, который перейдет в лес или повредит чье-то имущество, то мера ответственности будет серьезнее, вплоть до уголовной».

По информации синоптиков, в этом году весна в Хабаровском крае наступила на 2-3 недели раньше обычного. В следующие месяцы в регионе ожидается сухая погода с минимальным количеством осадков. Первые очаги в лесах стоит ожидать уже в ближайшие дни. С их появлением в регионе откроется новый противопожарный сезон.

Между тем, в лесничествах все готово для борьбы со стихией. В рабочем состоянии находятся 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны. Сотрудники укомплектованы средствами тушения, рациями, жаростойкими костюмами, другим необходимым оборудованием. Общая численность службы составляет 474 человека.