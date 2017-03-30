Международный фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» пройдет в крае

Жителей края приглашают принять участие в международном фестивале «Народная рыбалка на Амуре». Любителей подледного лова ждут 8 апреля в районе площадки ООО «Восточный рыбокомбинат» в поселке Чныррах Николаевского муниципального района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Открытие соревнований состоится в 12.00. Ожидается, что конкуренцию местным мастерам составят гости из других районов края. Интерес к мероприятию также проявляют рыболовы Алтая и Якутии. В этом году праздник впервые приобрел статус международного. Свое участие подтвердила команда из Китая. Всего в Николаевский район съедутся до 200 любителей подледной рыбалки.
«Фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» проходит в крае уже шестой раз. Помимо основного соревнования, в программе предусмотрены игры, конкурсы, театрализованное представление и впервые в нашем регионе — «Рыбацкий биатлон». Кроме того, гостей праздника бесплатно угостят солдатской кашей, горячим чаем и жареной корюшкой. Для этих целей местный комбинат заготовил почти тонну рыбы», — отметила и.о. начальника отдела администрации Николаевского муниципального района Наталья Сахабиева.
По итогам соревнований конкурсная комиссия выявит лучших в номинациях среди: городских и сельских поселений, организаций и учреждений, семейных команд, индивидуальных участников. В дополнение к ним жюри наградит отличившихся во внешнем оформлении своей команды, поймавшего самую большую корюшку, а также за самое быстрое бурение лунки. Отдельных призов удостоятся лучшие рыболовы среди женщин и детей.
Эта запись была опубликована 30.03.2017в 19:28. В рубриках: Общество.
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