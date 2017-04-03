«Учителя года» выбирают в Хабаровском крае

В Краевом центре образования стартовал очный региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Участие в состязаниях профмастерства примут 70 педагогов из 15 районов края, прошедших предварительный отбор.

По словам начальника управления регионального министерства образования и науки Виктории Хлебниковой, работники общеобразовательных и дошкольных учреждений на протяжении 5 дней пройдут серию конкурсных испытаний. Результаты каждого из них компетентное жюри оценит по 10-бальной шкале. Три педагога, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации, выйдут в финал. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Для победы им предстоит продемонстрировать свои навыки и профессиональное мастерство, показать высокую степень владения методическим материалом и гибкие коммуникативные качества, в том числе в работе с детьми. Для этого организуют «открытые» уроки с приглашением жюри», — отметила Виктория Хлебникова.

По ее словам, особенностью конкурса в этом году стало участие в нем большего числа преподавателей-мужчин, чем во все предыдущие годы, а также появление новой номинации. Кроме того, увеличилось число участников педагогического состязания.

Лучших представителей профессионального сообщества выявят по шести номинациям: «Лучший учитель года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности года», «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года» и новая — «Лучший учитель-дефектолог года».

Конкурс пройдет сразу на нескольких образовательных площадках Хабаровска. Финалы номинаций состоятся 6, 7 апреля в Краевом центре образования, средней школе № 3 и в Хабаровском центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Участие в них примут 18 педагогов. Победители станут обладателями звания «Учитель года Хабаровского края-2017», статуэток «Хрустальный Пеликан», дипломов профильного краевого министерства и денежной премии в размере 50 тысяч рублей.

Также, 7 апреля состоится суперфинал. Победители своих номинаций поборются за право стать обладателем Гран-при краевого конкурса – «Большого Хрустального Пеликана» и премии в размере 100 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения пройдет в Краевом центре образования 8 апреля.

Напомним, все победители своих номинаций отправятся в Москву представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса.