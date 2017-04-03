Некоммерческие организации Хабаровска презентовали свои проекты на получение муниципальных грантов. В этом году в конкурсе участвуют 34 социально ориентированных НКО. Общая сумма грантов составляет 3 миллиона 250 тысяч рублей. Субсидию между собой поделят победители конкурса. За получение денег на реализацию проектов соперничали центр военно-патриотического воспитания «Взлёт», хабаровский клуб «Авторетро-100», ветеранская организация «Даманцы», центр инновационный поддержки развития Хабаровского края «Гражданские медиа», общественная организация замещающих семей «Чужих детей не бывает» и другие. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Конкурсная комиссия оценивала актуальность заявленных проектов, экономическую обоснованность сметы расходов, наличие у участника материально-технической базы для реализации проекта и взаимодействие НКО с органами местного самоуправления. Также на сайте гражданского общества Хабаровска проводилось онлайн-голосование в пользу того или иного кандидата на получение гранта. По его итогам лидерами стал Фонд поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день».

Он набрал 2170 голосов. За хабаровскую краевую общественную организацию замещающих семей «Чужих детей не бывает» свои голоса отдали 2074 человека. 578 поддержали проект общественной организации поддержки и реабилитации детей-инвалидов с нарушением слуха и глухонемых «Аридонс». «Три лидера в соответствии с нашим положением и постановлением получат небольшой бонус при подведении итогов. Если равенство баллов будет между этими организациями, то приоритет будет у того, кто больше баллов набрал в голосовании. Также мы лидерам предлагаем воспользоваться призами.

Это размещение в городе баннера организации, размещение видеоролика об организации на светодиодных экранах и использование возможностей городского ресурсного центра», — рассказал начальник аналитического отдела по связям с общественностью Сергей Худенёв. Победители конкурса станут известны 5 апреля. Протокол заседания конкурсной комиссии будет размещён на сайте «Гражданское общество Хабаровска». 11 апреля пройдёт информационная встреча с победителями по вопросам реализации грантовых проектов.