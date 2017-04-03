Члены комиссии конкурса «Лучший хранитель истории» ознакомились с частными коллекциями горожан. В этот раз пятеро хабаровчан показали свои документы, предметы, фотографии и видеоматериалы об истории Хабаровска и Дальнего Востока. Так, коллекцию образовательных документальных фильмов представил Александр Ничиков. Три работы посвящены открытию и освоению Хабаровского края и региона, два фильма раскрывают защиту и оборону земель Дальнего Востока, два других повествуют о взаимоотношениях с соседними государствами, а пять фильмов посвящены войне. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Наши фильмы созданы с участием краеведов, историков, священнослужителей, иностранных граждан Китая и США. С нами работали доктора и кандидаты исторических наук, военные историки. Главная задача, которую мы преследовали, сохранить истинную картину освоения и жизни Дальнего Востока. Сейчас западные идеологи подают иные точки зрения, явно противоречащие историческим фактам», — отметил участник смотра-конкурса Александр Ничиков. Солидную коллекцию значков – более 1000 штук – представил Алексей Аношин. Часть была посвящена разным эпохам становления Хабаровска и Хабаровского края и важным событиям, имевшим место в городе. На других изображены заводы, учебные заведения и другие предприятия краевого центра.

По словам фалериста, это одна из трех частей всей коллекции значков. «В конкурсе я решил выставить именно эту часть, потому что она относится к истории Хабаровска и края в целом. Стараюсь участвовать в выставках, чтобы горожане могли ознакомиться с прежними традициями, какими-то событиями и мероприятиями краевого центра через значки», — пояснил участник конкурса Алексей Аношин. Анатолий Жуков свои экспонаты принести не смог – слишком уж объемна коллекция. Однако он подготовил видеоролик о своей картотеке. Галина Зыкова представила конкурсной комиссии фотографии, где запечатлена работа ветеранских организаций с молодежью. Эти документы конкурсант планирует передать в государственный архив, чтобы сохранить память о своих коллегах и их делах на благо Хабаровска.

Еще одна участница конкурса представила на суд жюри обширное генеалогическое исследование. Ольга Крупнова собрала сведения о своих родственниках начиная с 1830 года. Ее интересовала история ее дедушки Душечкина. Оказалось, что он немало сделал для Хабаровска. Под его началом в городе было построено 12 зданий. «Желание узнать о своих корнях у меня было еще в детстве. С семи лет я начала интересоваться дедом, но родственники ничего не рассказывали.

Через 50 лет я пронесла мысль о восстановлении истории жизни своего дедушки. Заниматься этим вопросом раньше не было возможности. Теперь я уволилась с работы и посвятила все время исследованию, изучению государственных архивов и архивов ФСБ. В итоге у меня получился большой труд объемом в 300 страниц», — рассказала участница конкурса Ольга Крупнова.

Кроме книги и генеалогического дерева, Ольга Крупнова предоставила конкурсной комиссии методическое пособие, руководствуясь которым, можно восстановить историю практически любой семьи. 4 апреля конкурсная комиссия отправится в объезд – осматривать коллекции и экспонаты музеев. Уже 6 марта будут подведены итоги конкурса «Лучший хранитель истории». Награждение победителей состоится накануне дня города.