Хабаровчане хотят заменить контейнеры для мусора на «капсульные» помойки. Вопросы благоустройства дворовых территорий обсудили в минувшую пятницу в хабаровской мэрии участники городского общественного совета по ЖКХ – собственники помещений многоквартирных домов, управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Речь на встрече шла о городской и федеральной программах грантовой поддержки, в рамках которых горожане смогут сделать свои дворы комфортнее: обустроить детские игровые и спортивные площадки, разбить газоны и др. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Однако предметом самого бурного обсуждения собравшимися стала возможность ликвидировать за счет субсидий на придомовых территориях традиционные контейнерные площадки для сбора мусора и заменить их современными «капсульными» помойками или так называемыми «заглубленными мусороприемниками капсульного типа». Судя по накалу страстей на заседании, горожане уже оценили их многочисленные преимущества, недаром в Хабаровске появилось уже более двух десятков таких подземных мусоросборников. Они компактны, гигиеничны, экологичны, экономичны.

Устроен контейнер «заглубленного типа» довольно просто. Он состоит из капсулы, герметичной крышки, крепежной рамы для мусорного мешка и, собственно, самого мешка. В крышке имеется большой люк, через который пользователи сбрасывают мусор. На 2/3 объема контейнер зарыт в землю. Под крышкой, внутри капсулы, установлен мешок из прочного пластика для сбора отходов. Срок службы мешка – 1 год, а время эксплуатации капсулы и крышки, изготовленных из пенополистерола высокого давления, практически неограничен.

Средние общие габариты контейнера наиболее популярной в России модели – 1 метр 30 сантиметров в диаметре и 1,5 метра в глубину. Вместительность мусоросборника – 5 кубометров, благодаря чему одна капсула заменяет 6 обычных мусорных контейнеров. Из-под герметичной крышки капсулы не разлетается мусор, не исходит зловония. Благодаря медленной наполняемости и гигиеничности сокращается кратность вывоза отходов, а, следовательно, возникает значительная экономия на топливе и амортизации техники. Стоит отметить, что идея подземных помоек и ее техническое решение пришли к нам из Финляндии, а на вооружение хабаровчанами взят опыт Санкт-Петербурга, где мусорные «капсулы» уже отлично зарекомендовали себя.

Средняя стоимость установки во дворе дома заглубленного мусоросборника с площадкой под него – от 150 тысяч рублей (в отделе городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда для удобства горожан уже обсчитаны типовые сметы, все желающие могут ознакомиться с ней в рабочие дни в кабинете № 108 администрации города). Конечно, если собственники жилья решат добавить к площадке капсульного мусоросборника ограждение и оборудовать дополнительное место для сбора крупногабаритного мусора, стоимость будет выше. Впрочем, главное — то, что горожане, занимающие активную жизненную позицию и стремящиеся сделать свои дворы уютными, могут осуществить свое желание, поучаствовав в традиционном конкурсе по предоставлению собственникам жилых помещений многоквартирных домов муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий.

Прием конкурсных документов стартовал 10 марта. Самые бойкие представители ТСЖ и ЖСК уже представили на рассмотрение конкурсной комиссии 44 заявки. Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Александр Сергеев, в этом году хабаровчане смогут потратить на обустройство своих дворовых территорий 36,5 миллиона рублей. Впервые горожане смогут получить средства не только на ремонт дворов и установку в них малых архитектурных форм, но и на приобретение и монтаж заглубленных мусорных контейнеров. «Как и в прошлые годы, муниципальный грант будет предоставляться на условиях долевого финансирования, при этом доля средств гранта, выделяемых городом, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. Остальные деньги его авторы должны изыскать из собственных фондов.

Максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей на благоустройство двора и 500 тысяч рублей – на установку малых архитектурных форм или заглубленного мусорного контейнера. Все будет зависеть от предпочтений собственников жилья. Прием документов на получение муниципального гранта ведется в рабочие дни в кабинете № 108 хабаровской мэрии. Окончание срока подачи конкурсных заявок – 15 апреля 2017 года. Имена обладателей грантов конкурсная комиссия огласит в первой декаде мая», — сообщил Сергеев. Напомним, что в 2016 году за счет средств грантов, полученных хабаровчанами по итогам конкурса, и их собственных капиталовложений в это дело было благоустроено 63 дворовых территории: 44 двора — отремонтированы, а в 19 установлены комплексы малых архитектурных форм (детские игровые и спортивные площадки). Как отметил Александр Сергеев, 2017 год для собственников жилья полон сюрпризов: горожане смогут побороться не только за муниципальные, но и за федеральные средства на благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий государственного приоритетного проекта «Формирование городской среды».

Он направлен на ремонт дворовых и общественных территорий девятнадцати муниципальных образований края, в том числе и Хабаровска. На это из краевого бюджета выделяется субсидия в размере более 133 миллионов рублей. Из бюджета дальневосточной столицы направляется почти 15 миллионов. Право подать заявку на включение своих дворовых территорий в программу имеют управляющие организации; товарищества собственников жилья; товарищества собственников недвижимости; жилищно-строительные кооперативы; жилищные кооперативы; организации, осуществляющие содержание и ремонт при непосредственном способе управления.

Полную информацию о проекте, его нормативно-правовой базе и порядке оформления пакета необходимых документов можно почерпнуть на сайте администрации города Хабаровска, пройдя по ссылке: https://www.khabarovskadm.ru/gkh/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/. Прием заявок на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» будет осуществляться с 1 по 20 апреля в рабочие дни по адресу г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 108 с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00. Телефон для справок (4212) 41-94-96.