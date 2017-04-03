ТТК запускает интерактивное ТВ

Один из крупнейших российских интернет-провайдеров ТТК объявляет о запуске услуги интерактивного телевидения. Абонентам ТТК теперь доступны пакеты каналов в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, просмотра уже завершившихся программ. Для подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.

Пакет «Социальный», включающий 56 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения приставки. Помимо основного мультиплекса в нем доступны новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы.

Для тех, кто хочет получить дополнительный набор развлекательных, познавательных и детских каналов, ТТК предлагает пакеты «Базовый» и «Расширенный».

«Мы предлагаем большой дружной семье абонентов ТТК новую услугу интерактивного ТВ. Теперь клиенты могут не только пользоваться нашим высокоскоростным интернетом, но и смотреть телеканалы, используя все преимущества цифрового ТВ. В наших планах – расширить количество представленных телеканалов, предложить абонентам дополнительные тематические пакеты, а также опцию «Видео по запросу», которая позволит смотреть новинки мировых лидеров киноиндустрии в удобное для пользователя время», — прокомментировал Советник президента ТТК по работе на массовом рынке Алексей Назаров.

По данным «ТМТ-Консалтинг», в 2016 году рынок платного ТВ остался одним из немногих рынков связи, продемонстрировавших стабильный рост. Темпы подключений составили 3,6%, при этом 70% новых подключений пришлось на технологию IPTV. ТТК рассчитывает, что к концу 2017 года абонентская база услуги интерактивного телевидения превысит 50 тысяч абонентов.

Интерактивное телевидение от ТТК доступно в 31 городе России: Нерюнгри, Якутске, Хабаровске, Красноярске, Абакане, Улан-Удэ, Чите, Ангарске, Иркутске, Владимире, Самаре, Сарове, Саранске, Стерлитамаке, Ульяновске, Батайске, Волгодонске, Таганроге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сосногорске, Балтийске, Калининграде, Ухте, Сыктывкаре, Иванове, Ярославле, Донском, Узловой, Новомосковске и Рязани. В будущем география услуги будет расширена. Информацию о подключении интерактивного ТВ в своем городе и содержанию пакетов каналов можно получить на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).