С 1 апреля в России увеличились социальные и страховые пенсии

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повышаются на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13 241 рубль. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

В Хабаровске и Хабаровском районе более 13,2 тысячи граждан являются получателями социальных пенсий, средний размер которых в крае составляет 9 318,49 руб.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля доиндексируются на 0,38%. С учетом индексации 1 февраля на 5,4% общий объем индексации страховых пенсий в 2017 году составляет 5,8%.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составляет 13 655 рублей (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера).

В Хабаровском крае средний размер страховых пенсий по старости составляет 15 835,72 руб.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) с 1 апреля составляет 78,58 рубля.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.