Александр Соколов: «Школа в микрорайоне «Ореховая сопка» – объект первоочередного контроля». Мэр Хабаровска поручил жестко контролировать ход работ по строительству будущего учебного заведения. На аппаратном совещании Александр Соколов дал поручение полностью контролировать работу подрядчика на возведении школы в микрорайоне «Ореховая сопка». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строительство этого объекта ведется на условиях софинансирования из городского, краевого и федерального бюджетов. Общий объем средств составит почти миллиард рублей. В настоящее время полностью осуществлен вынос сети водопровода, произведен демонтаж и засыпка старого недействующего канализационного коллектора, на месте двух учебных корпусов сделаны монолитные фундаменты, ещё на двух модулях они в работе. Ведется устройство стен цокольного этажа. «Это объект первоочередного контроля. Сроки очень жесткие.

Мы должны все закончить в этом году, включая благоустройство территории. Поэтому задача – максимально контролировать работу подрядчика», — распорядился мэр Александр Соколов. Школа в микрорайоне «Ореховая сопка» — это ультрасовременное учебное заведение с тремя учебными корпусами, спортивным и хозяйственным блоком. Рядом со школой расположатся спортивные объекты: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольная и теннисная площадки, площадка для гимнастики и для игр учеников младших классов.

Даже процесс обучения в этой школе станет совершенно нетипичным для краевого центра: он будет проходить под патронажем высших учебных заведений города – растить потенциальных студентов и будущих специалистов начнут со школьной скамьи.