В Хабаровске выметают песок с магистралей и освобождают подвалы от хлама: двухмесячник по санитарной очистке города набирает обороты. О планах по наведению чистоты и порядка в дальневосточной столице рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко. «В апреле и мае все городские службы ожидает большой фронт работ. Как правило, первый весенний субботник всегда наиболее трудозатратен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В первую очередь уделим внимание ликвидации несанкционированных свалок – сейчас в Хабаровске таких насчитывается 81. На выполнение этих работ из городской казны выделено 6 миллионов рублей», — сказала она. Освободить от мусора, скопившегося за зиму под снегом, предстоит всю территорию города. Отдельное внимание коммунальщики уделят очистке от хлама и строительного мусора подвалов жилых домов – ежедневно из многих подвальных помещений вывозится по нескольку грузовиков разнокалиберного «добра», скопившегося там за многие годы.

«Высадка деревьев, разбивка клумб и цветников, посев свежей травы на газонах – все это также в планах проведения двухмесячника. К масштабной генеральной уборке краевого центра подготовились не только городские службы, но и хабаровские управляющие компании. Они заготовили необходимое количество шанцевого инструмента (5,5 тысячи метел, лопат и грабель), запаслись рабочими перчатками и мусорными мешками (закуплено 25 тысяч штук), чтобы все желающие принять участие в субботнике были обеспечены необходимым инвентарем и расходными материалами.

Приобретены даже краска и кисти – на случай, если жильцы захотят подновить что-либо в своих дворах. 22 апреля, в день проведения субботника, будет обеспечен своевременный вывоз наполненных мешков с городских улиц и из дворов. Мусор будут принимать по льготным расценкам на МПС «Северная» — по талонам, которые можно получить в отделах благоустройства комитетов по управлению районами Хабаровска», — сказала Марина Марченко.

По ее словам, в течение апреля и мая жилищные организации отремонтируют 86 детских и спортивных, а также 79 контейнерных площадок, 16 надворных туалетов. В надлежащий вид приведут несколько десятков фасадов зданий, ограждения. Ямочным ремонтом пройдут 29 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог. Ежедневно в ходе двухмесячника на территории города будут работать от 160 до 250 единиц техники, а в день субботника для сбора и вывоза мусора задействуют 400 единиц.

Изрядная часть этой техники, в круглосуточном режиме ведущей очистку городских улиц, принадлежит МУП «Южное», которое обслуживает самую большую территорию Хабаровска – Центральный и Индустриальный районы. Директор предприятия Александр Жадик обрисовал фронт своих работ: «Наша основная задача сейчас – убрать 10 тысяч кубометров песка, которые за зиму высыпали на хабаровские дороги, и обеспечить максимальную чистоту улиц для проведения на них ямочного ремонта.

Для этого у нас созданы четыре комплексных механизированных звена, в которые вошли погрузчики, подметально-уборочная техника и, конечно же, люди, ведущую уборку вручную – около 40 человек. Весь песочный смет вывозится нами на специально выделенную для этого площадку в Южном микрорайоне. В среднем за одну ночь мы успеваем смести с проезжей части и вывезти туда 10 кубометров песка», — рассказал он.

Как показывает многолетняя практика, хабаровчане охотно принимают участие в субботниках. Ежегодно горожане оказывают большую и бескорыстную помощь, собственными руками делая Хабаровск чище, милее и краше. «Так, в прошлогоднем осеннем месячнике по санитарной очистке приняли участие 37 тысяч человек. Этой весной город надеется на поддержку крепких и добрых рук не менее чем 25 тысяч своих жителей», — сказала Марина Марченко.