В этом году в Хабаровске сельхозпроизводителям будут предоставлены три дополнительные площадки для реализации своей продукции

с реконструкцией городской набережной в этом году привычная для хабаровчан ярмарка выходного дня в районе Дальневосточной академии физкультуры работать не будет.

В связи с этим администрация города определила три новых места для реализации фермерской продукции. Рынки выходного дня будут располагаться в районе поселка имени Горького по адресу улица Жуковского, 3 (здесь будет работать 100 мест); в Железнодорожном районе на улице Зеленой, 3а (80 мест), а также в Краснофлотском районе – на Тихоокеанской, 178 (100 мест). Плата с фермеров будет взиматься только за размещение своей палатки на улице Зеленой. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Она составит 100 рублей за место. Это необходимо, чтобы после завершения торгового дня территорию можно было убрать. На улицах Тихоокеанской и Жуковского сельхозпроизводители смогут работать безвозмездно. На всех трёх площадках есть возможность подключения электричества. «Работа ярмарок начнется с 1 мая и продлится до 1 ноября. Они будут открыты и в субботу, и в воскресенье. Мы уверены, что эти места будут востребованы как среди фермеров, так и среди покупателей.

Надеемся, что благодаря появлению этих площадок количество стихийных, нелегальных рынков, на которых хабаровчане реализуют избытки своей сельхозпродукции, станет меньше», — отмечает начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы Лариса Колмыкова. Подать заявку на участие в ярмарке выходного дня можно в управлении торговли, питания и бытового обслуживания городской администрации по телефонам: 40 89 43; 32 70 48. Кроме того, в городе летом будет организовано 805 бесплатных мест, где свою продукцию смогут реализовать дачники, а также предприниматели, торгующие рассадой. Они расположены во всех районах города.