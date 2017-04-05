В крае расширят перечень предоставляемых СОНКО услуг населению в социальной сфере

Заседание совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) при Правительстве региона состоялось в Хабаровске. Его участники обсудили первые итоги реализации в регионе комплексного плана по расширению участия некоммерческого сектора в оказании социальных услуг населению, финансируемых из бюджета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Заседание, участие в котором приняли представители власти, СОНКО, ресурсных центров по поддержке общественных инициатив, провел заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Отмечалось, что комплексный план был разработан с учетом предложений краевых министерств и самих СОНКО. В его рамках в регионе реализуется система поддержки некоммерческих организаций в отраслях социальной сферы. В частности, формируется база СОНКО, занимающихся оказанием услуг в этой области. В нее вошли 34 организации. Параллельно идет работа по созданию перечня востребованных у населения социальных услуг, которые могут быть переданы от государственных учреждений СОНКО. Кроме того, краевые министерства соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры и спорта вносят мероприятия по поддержке СОНКО в свои программы и разрабатывают соответствующую нормативную базу. А также совместно с ведущими ресурсными центрами Правительством региона разработаны и направлены в муниципальные образования края методические материалы об организации инфраструктуры поддержки СОНКО на местах.

Виктор Марценко напомнил участникам заседания о том, что задача по поэтапному доступу СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, поставлена Президентом РФ и должна быть выполнена.

«Необходимо активизировать работу по составлению реестров услуг, которые можно передать некоммерческому сектору. Это даст нам более полное понимание, каких специалистов в СОНКО нам не хватает и будем их готовить. Необходимо доводить до населения информацию о тех услугах, которые уже сейчас могут предоставлять некоммерческие организации. У нас есть такой положительный опыт, его нужно активнее распространять по районам края. Каждое министерство будет нести персональную ответственность за реализацию Комплексного плана», — подчеркнул Виктор Марценко.

По итогам заседания советом был принят ряд решений, нацеленных на оптимизацию работы. В частности, для сотрудников органов исполнительной власти и СОНКО будут организованы курсы повышения квалификации и обучающие семинары.

Напомним, в этом году субсидии из краевого бюджета СОНКО получат по итогам двух конкурсов. На эти цели выделено около 21 миллиона рублей. Кроме того, Правительство региона предоставляет некоммерческим организациям недвижимое имущество в безвозмездное пользование и субсидии муниципальным районам края для финансирования местных инициатив некоммерческих организаций.