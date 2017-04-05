В Хабаровске прошли обучающие сессии от Агентства стратегических инициатив

Сегодня на базе Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС состоялись обучающие сессии по внедрению целевых моделей улучшения инвестиционного климата. О приоритетных задачах региона в рамках целевых моделей рассказали специалисты АСИ, которые прибыли в краевую столицу по приглашению Губернатора края Вячеслава Шпорта. Обучение прошли сотрудники Правительства края, представители предпринимательского сообщества, эксперты. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сессии проходили по четырем наиболее сложным направлениям, которые отражены в целевых моделях, — внедрение регионального инвестиционного стандарта, поддержка малого и среднего бизнеса, получение разрешения на строительство, реформирование контрольно-надзорной деятельности.

Специалисты АСИ поделились лучшими практиками по достижению различных показателей, установленных целевыми моделями, обозначили контрольные сроки по отчетам органов власти о проделанной работе. Также члены регионального проектного офиса могли обсудить выполнение тех или иных задач с учетом специфики Дальнего Востока, дать предложения по корректировкам целевых моделей.

«Хабаровский край в целом по исполнению дорожных карт движется в общероссийском тренде. Но, конечно, остается еще много вопросов у региона по ряду показателей. Поэтому сегодня мы разработали так называемый «План быстрых побед», например, для целевой модели по инвестиционному стандарту. Это ряд мероприятий, которые позволят краю улучшить свои результаты, заложить основы для прорыва», — отметил руководитель управления по проектам развития малого и среднего бизнеса департамента развития инвестиционного климата АСИ Иван Аврах.

«Сессии, которые сегодня проходили, были, безусловно, полезными. Мы смогли увидеть, на каком этапе по сравнению с другими субъектами, находится наш регион, смогли разъяснить ряд спорных моментов. В целом, если говорить, например, о процедуре разрешения на строительство, у нас есть прогресс. Убрали не предусмотренные законом процедуры, сократили сроки прохождения экспертизы. В то же время, остаются вопросы по выдаче технических условий застройщикам, переводу услуг в электронный вид. Будем и дальше работать над тем, чтобы выполнить показатели, установленные целевыми моделями на этот год», — отметил застройщик, председатель Общественного совета при министерстве строительства края Вадим Сухарев.

Итоги обучающих сессий эксперты АСИ, представители власти и предприниматели подведут завтра на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного и делового климата. Совещание проведет первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.