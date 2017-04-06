В крае стартовала «Студенческая весна-2017»

В Хабаровске дан старт ежегодному краевому открытому фестивалю «Студенческая Весна-2017». Смотр-конкурс научного и творческого потенциала студенчества Дальнего Востока пройдет в регионе уже 23-й раз. Он объединит более полутора тысяч студентов.

Молодежь выступит по 5 направлениям. Конкурсное жюри оценит научные и творческие работы (музыка, танцы, театр, журналистика). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Открылся фестиваль конкурсом студенческих работ, посвященных инновациям и техническому творчеству. Впереди запланированы обсуждения научных работ на темы экономики, истории, юриспруденции, физкультуры и спорта, а также социологии, социальной политики, связей с общественностью, государственного и муниципального управления, психологии, педагогики и культурологии.

Церемония подведения итогов, награждение победителей и призеров научного блока состоится 18 апреля в ходе краевой научно-практической конференции «Молодая наука: достижения, проекты, инновации».

Просмотры певцов, музыкантов, танцоров, начинающих актеров пройдут с 16 по 19 апреля в культурно–спортивном комплексе «Арсеналец». Там же, 20 апреля, состоится гала-концерт, на котором представят лучшие номера и будут подведены итоги творческого блока регионального этапа фестиваля.

«Студенческая весна» дает возможность нашей молодежи проявить себя сначала внутри вуза, затем на региональном этапе и в конечном итоге побороться за место в делегации Хабаровского края на всероссийском уровне. Для них это хороший опыт, новые знакомства и ощущение того, что они стали частью огромного фестиваля», – сказал и.о. председателя комитета по молодежной политике регионального Правительства Иван Джуляк.

Обладатели Гран-при регионального фестиваля в области театрального, музыкального, танцевального искусства и журналистики отправятся в Тулу. Там с 15 по 20 мая пройдет Всероссийский фестиваль «Студенческая весна-2017».