Развитие системы розничной торговли обсудили в Правительстве края

Вопросы поддержки местных производителей, а также развития системы розничной торговли и общественного питания обсудили сегодня на заседании под руководством первого заместителя Председателя Правительства края — руководителя аппарата Губернатора и Правительства края Аркадия Мкртычева. В режиме видеоконференции участие в обсуждении приняли представители муниципальных образований и торговых сетей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Во время заседания были проанализированы причины, которые привели к снижению оборота розничной торговли в крае по итогам 2016 года. Этот показатель составил 99,1% по сравнению с 2015-м. По информации комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, основной причиной такой динамики стало снижение платежеспособности населения. Этот факт подтвердили в ходе опроса и руководители сетей. Среди негативных факторов, препятствующих развитию торговли, они также выделили высокую налоговую нагрузку, нехватку оборотных средств и большие транспортные издержки.

Участники заседания отметили, что переломить ситуацию в это сфере позволят реализуемые в крае мероприятия по поддержке местного производителя. Росту товарооборота должны способствовать меры по расширению сети предприятий торговли и общественного питания, реализация проектов «Доступная рыба» и «Наш выбор 27». Это позволит активнее продвигать местную продукцию, повышая на нее спрос.

«В период непростой экономической ситуации в стране, у нас появилась уникальная возможность не быть зависимыми от импортной и завозимой в край продукции из других регионов России, развивая собственную производственную базу. Сегодня большинство торговых сетей уже подключились к проекту. Необходимо, чтобы и районные сети начали активнее работать с местными производителями: выделяли товар на полках, проводили совместные акции, работали над ценообразованием», — рассказал председатель комитета Николай Крецу.

На встрече также обсуждался вопрос расширения представленности местных производителей в торговых сетях. В первую очередь, речь шла о крестьянско-фермерских хозяйствах, которые пожаловались, что им непросто «пробиться» на полки крупных сетей. К решению вопроса подключилось Правительство региона. В результате выяснилось, что в большинстве случаев у аграриев отсутствуют необходимы документы, подтверждающие качество.

«Процедура эта недорогая, однако без нее торговые сети не имеют право выставлять продукцию предпринимателей. Поэтому сегодня среди фермеров необходимо активизировать разъяснительную работу. Без этих документов такие товары могут реализовываться только на ярмарках», — отметила и.о. заместителя председателя комитета Алла Сорока.

Вместе с тем, участники совещания сошлись во мнении, что росту товарооборота в крае будут способствовать и ярмарки «выходного дня». В этом году их количество будет увеличено. В Хабаровске торговые площадки откроются рядом с торговым центром «Экодом», на Центральном рынке и рынке «Выборгский».