В Хабаровске прошло первое заседание штаба по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. Он создан в соответствии с постановлением администрации города. С 1 апреля в Хабаровске начался двухмесячник по санитарной очистке. Среди первоочередных задач, о которых шла речь на заседании штаба, организация проведения работ по ликвидации свалок мусора, очистка придомовых территорий, вывоз зимних накоплений с территории неканализированного жилого фонда, очистка проезжих частей внутридворовых и магистральных дорог от песка и грязи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работы уже начались, определены и сроки субботников, на которые планируется привлечь как можно больше хабаровчан. Субботники состоятся 22 апреля и 20 мая. В каждом районе созданы свои штабы. На заседании их представители отчитались о проделанной работе. В первую очередь, упор делается на ликвидацию стихийных свалок, уборку газонов вдоль проезжей части.

Например, в Краснофлотском районе уже вывезено 12 несанкционированных свалок и убрано 320 тысяч квадратных метров газонов. В Железнодорожном районе особое внимание перед празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне обратят на приведение в порядок мемориалов, памятных знаков и памятников. На заседании штаба прозвучала также рекомендация более плотно работать с членами различных экологических отрядов и волонтерских организаций в части уборки территории от мусора.