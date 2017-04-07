Хабаровские школьники поделились впечатлениями от путешествий во время весенних каникул. Две делегации детей, одна из которых побывала в Крыму, а другая в городе-побратиме Санья (КНР), рассказали друг другу о своих приключениях. Встреча проходила в стенах Дворца детского творчества «Маленький принц». Ребята комментировали фотографии с поездки на большом экране, рассказывали о местах, которые им понравились, о том, как их встречали принимающие стороны. Как рассказала ученица первой школы пос. Березовка Мария Кудяшова, программа пребывания была насыщенная. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Каждый день у нас были экскурсии. Мы побывали в ботаническом саду, на даче Чехова, в пещере, на подземной реке, в Ливадийском дворце. Также мы побывали в музеях и местах воинской славы, где когда-то проходили сражения. Мне кажется, все ребята из делегации испытали огромную гордость за нашу страну», — рассказала Мария Кудяшова. 44 ученика Хабаровска – призеры и победители олимпиад, конкурсов и соревнований; отличники в учебе, спортсмены, школьники, добившиеся успехов в творчестве – в этом году побывали в республике Крым. Решение о поездке детской делегации в Крым было принято мэром Хабаровска Александром Соколовым.

Поездка с патриотическим уклоном воодушевила школьников. Ребята нашли друзей среди детей Крыма и ждут их с ответным визитом в Хабаровск. Другая делегация в составе 19 школьников побывала с дружественным визитом в китайском городе-побратиме Санья. Этот международный проект был реализован впервые для Хабаровска. Тур организован в рамках соглашения об обмене детскими делегациями, подписанного мэром Хабаровска с администрацией курортного города. Вместе со сверстниками из города Санья старшеклассники Хабаровска занимались спортом, знакомились с городом, посещали школы и другие учреждения образования, экологические центры и парки китайского города.